Ks. Wielądek: W Dniu Świętości Życia módlmy się, by życie było szanowane na każdym etapie

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, Kościół w Polsce będzie obchodził 25. Dzień Świętości Życia, ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. jako odpowiedź polskich biskupów na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice "Evangelium Vitae" z 25 marca 1995 roku.

Jak przypomniał ks. Wielądek, głównym celem tego dnia jest "budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele, w społeczeństwie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym jego momencie i w każdej kondycji".

Ks. Wielądek zachęcił do tego, aby w Dniu Świętości Życia dziękować Bogu za dar życia i modlić się o to, aby było ono szanowane na każdym etapie. Zwrócił też uwagę na inicjatywy podejmowane w związku z uroczystością Zwiastowania Pańskiego.

Przypomniał, że w parafiach 25 marca proponuje się rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. W wielu miejscach, w okolicach tego dnia organizowane są też Marsze dla Życia i Rodziny.

Ks. Wielądek zachęcił również do tego, by był to czas dziękczynienia Panu Bogu za dobro, które udało się przez te 25 lat w Polsce wypracować w kwestii uświadamiania wartości ludzkiego życia. Zwrócił też uwagę na to, jak wiele jest jeszcze pracy w tej dziedzinie.

"Wysiłek docenienia każdego ludzkiego życia jest ciągle przed nami. Z jeden strony trzeba zauważyć wiele dobra, które już się dokonało, ale wydaje mi się, że jest to zadanie, które Jan Paweł II nam pokazał jako stałą rzeczywistość życia Kościoła" – powiedział.(PAP)

Autor: Iwona Żurek