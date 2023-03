Nowy rekord? Kierowca dostał mandat 46 punktów karnych i 10 tys. złotych

We wtorek 21 marca okolicach godziny 10:45 gołdapscy funkcjonariusze zwrócili uwagę na kierowcę osobowego citroena, gdyż ten nie miał zapiętych pasów. Policjanci postanowili zatrzymać mężczyznę do kontroli.

Funkcjonariusze użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych w pogoni za kierowcą, który nie reagował na jadący za nim radiowóz. Następnie wjechał na parking i rozpoczął serie niebezpiecznych manewrów, zmuszając tym do ucieczki będących w pobliżu pieszych.

Następnie mężczyzna wyjechał z parkingu i kontynuował ucieczkę ulicami miasta. Stworzył zagrożenie drogowe przy przejściu dla pieszych nieopodal szkoły podstawowej. Podczas pościgu do swojego konta dodał kolejne wykroczenia, w tym wyprzedzanie na skrzyżowaniach.



Do pościgu dołączyły kolejne radiowozy. Policji udało się zablokować drogę citroenowi i zatrzymać kierowcę. Mężczyzna został obezwładniony i przewieziony do aresztu. Podczas przeszukania znaleziono przy nim torebkę z żółtym proszkiem. Technicy zabezpieczyli substancję do dalszej ekspertyzy.

32-latek łącznie otrzymał mandaty karne na sumę 10 tys. zł i 46 punktów karnych. Czeka go również sprawa karna za przestępstwo ucieczki. Grozi mu kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.