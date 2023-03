Pod Olsztynem będą kręcić film kryminalny

Film nosi tytuł „Tyle, co nic”, a jego reżyserem i autorem scenariusza jest twórca m.in. serialu „Barwy szczęścia” Grzegorz Dębowski. Do 7 kwietnia zdjęcia będą realizowane w województwie warmińsko-mazurskim, w tym od godziny 16:00 23 marca do godziny 5:00 nad ranem 24 marca w Barczewku. Chodzi o odcinek od Barczewka 130 do skrzyżowania z ul. Kasztanową. W tym miejscu na jednym z pasów jezdni będą ustawione ciągniki, część z nich będzie wjeżdżać na teren gospodarstwa pod adresem Barczewko 122. Ruch będzie czasowo wstrzymywany, na miejscu będą nim kierować strażacy z OSP Barczewko.

„Tyle co nic” to osadzony w surowych realiach polskiej wsi kryminał z silnie zaakcentowanym wątkiem społecznym. Grupa rolników organizuje protest pod domem posła, który, wbrew wcześniejszym obietnicom, zagłosował przeciwko ich interesom. W wyrzuconym pod jego domem gnoju znajdują się ludzkie zwłoki. Lider protestu, Jarek, jest na ustach wszystkich jako osoba najbardziej podejrzana, chociaż zmarłym jest jego najbliższy przyjaciel. Mężczyzna rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi go do poznania prawdziwych przyczyn śmierci nieboszczyka, a przy okazji weryfikuje postawy ludzi w jego otoczeniu. Jarek walczy o pamięć o swoim przyjacielu ze światem, który zapomnienie traktuje jak lekarstwo. Jednocześnie chce udowodnić, że życie żadnego człowieka nigdy nie jest warte „tyle, co nic”.

W roli głównej zobaczymy Artura Paczesnego. Będą mu towarzyszyć m.in. Radosław Hebal, Agnieszka Kwietniewska, Monika Kwiatkowska, Artur Steranko i Marcin Sztendel.

Premiera filmu planowana jest na wiosnę przyszłego roku. Obraz realizowany jest w ramach programu „60 Minut” Studia Munka, które działa przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Projekt Grzegorza Dębowskiego otrzymał także dofinansowanie w ramach 7. edycji Konkursu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego.