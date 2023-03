Dzięki pasjom mogę pięknie iść przez życie

Pasja to coś, co nas cieszy, napędza, dodaje skrzydeł. Gdy robimy coś, co kochamy, czujemy się lepiej same ze sobą. Dla Grażyny Saj-Klocek ze Szczytna jej hobby to sposób na oderwanie się od obowiązków, presji czasu, na odstresowanie się. To kobieta - żywioł! Spaceruje, biega, jeździ rowerem, kocha narty i łyżwy, czyta książki, uwielbia chodzić na wernisaże i koncerty, uwielbia ruch na świeżym powietrzu, a rower to jej najlepszy środek lokomocji. Na dodatek w jednej firmie przepracowała 43 lata!