Kanclerz Scholz: regularnie rozmawiam z Putinem

Zdaniem Olafa Scholza jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie to „Musimy być przygotowani na to, że może długo potrwać. Nawet gdy wojna się już skończy, nie od razu wrócimy do normalności. Ale nie powinniśmy też ustawać w wysiłkach zmierzających do zakończenia wojny" – powiedział kanclerz Niemiec, który podkreślił, że „warunkiem sprawiedliwego pokoju jest rozpoczęcie przez Rosję wycofywania wojsk" i powrót do funkcjonowania zasad porządku, pokoju i bezpieczeństwa. „Granic nie przesuwa się siłą" – stwierdził Olaf Scholz.

W jego opinii wszyscy powinni się przygotować na długoterminowe konsekwencje wojny. „Powinniśmy zdać sobie sprawę, że ta straszna wojna napastnicza i jej konsekwencje będą nas jeszcze długo dotyczyć i jeszcze przez długi czas będziemy musieli sprzątać gruzy” – powiedział kanclerz, który zaznaczył, że wciąż „zajmuje twarde stanowisko wobec agresora Putina”. „To imperialistyczny atak” – podkreślił. Zapewnił także, że niemiecki rząd „nie działa lekkomyślnie”. „Chcemy zapewnić Ukrainie odzyskanie bezpieczeństwa. Putin tego nie chce, on chce włączenia terytoriów. I to właśnie mam na myśli, mówiąc, że Ukraina nie może przegrać” – wyjaśnił OlafScholz.

„Można to rozumieć jako odmowę dostarczenia Ukrainie zbyt wiele broni. Scholz nie chce powiedzieć, jak inni członkowie jego gabinetu, że Ukraina musi wygrać” – skomentował wypowiedź szefa rządu RP.

Olaf Scholz przyznał także, że regularnie rozmawia z Putinem. „To długie rozmowy, czasem godzina, czasem półtorej. Czasem po niemiecku, czasem z tłumaczeniem” – wyjaśnił kanclerz, dodając, że „Putin jest uprzejmą osobą podczas tych rozmów”, mimo że „utrzymują się rażące różnice zdań”.

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) 17 marca wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Źródło: PAP