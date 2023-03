Pierwsza od 10 lat wizyta premiera Japonii w Polsce

Fumio Kishida poinformował, że wobec rosnącego obciążenia w związku z agresją Rosji na Ukrainę, Japonia zdecydowała o specjalnym traktowaniu Polski jako odbiorcy oficjalnej pomocy rozwojowej, choć ze względu na poziom rozwoju gospodarczego Polska nie należy do państw otrzymujących tego rodzaju pomoc.

Premier Japonii we wtorek złożył wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Następnie odwiedził Warszawę, gdzie wczoraj rano spotkał się z premierem Morawieckim.

"Nasze kraje leżą po dwóch skrajnych stronach, granicach Rosji, ale doskonale rozumiemy zagrożenie płynące z imperializmu rosyjskiego dla pokoju na świecie i dla porządku międzynarodowego" - powiedział Mateusz Morawiecki po spotkaniu, dziękując japońskiemu premierowi za wizytę w Kijowie.

Według Mateusza Morawieckiego, na naszych oczach rodzi się nowy porządek geopolityczny i "państwa, które myślą podobnie o pokoju, o stabilności, o wolności, muszą ze sobą bardzo blisko współpracować - tak jak Polska i Japonia". "I za to osobiste zaangażowanie pana premiera w bliską współpracę z Polską bardzo serdecznie dziękuję" - powiedział szef polskiego rządu, który podkreślił, że wizyta przywódcy Chin Xi Jinpinga w Moskwie "napawa nas niepokojem", bo "oś Chiny-Moskwa jest niebezpieczna" i "staramy się przekonywać Chiny, aby nie wspierały Rosji w jej agresywnej polityce międzynarodowej".

Mateusz Morawiecki stwierdził, że "niezwykle ważne jest, aby rozumiały tę agresywną rosyjską politykę państwa globalnego Południa" i z premierem Japonii dużo rozmawiali także o tym, "jak pokazywać tę politykę rosyjską wobec świata, globalnego Południa, tak, żeby nie było tam wsparcia dla Rosji".

Polski premier zaznaczył, że okres szybkiego rozwoju jest zagrożony przez zmianę globalnego porządku. "Dlatego tak ważne jest, aby Polska i Japonia - tak blisko, jak do tej pory - współpracowały ze sobą nad przełamywaniem różnych tych przejawów agresywnej polityki" - powiedział premier, dodając, że współpraca biznesowa, gospodarcza i inwestycyjna Polski i Japonii rozwija się znakomicie, a "w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego również współpraca infrastrukturalna pomiędzy Japonią i Polską może być jeszcze bardziej wzmocniona".

Szef japońskiego rządu złożył wyrazy szacunku dla Polski, która - jak mówił - "pełni rolę hubu udzielającego wsparcia militarnego i humanitarnego Ukrainie, stojąc na pierwszej linii frontu".

"W związku z rosnącym obciążeniem Polski z powodu przedłużającej się agresji Rosji na Ukrainę poinformowałem pana premiera, że podjęliśmy decyzję o specjalnym traktowaniu Polski jako odbiorcy oficjalnej pomocy rozwojowej, mimo że Polska rozwija się już gospodarczo i nie jest zakwalifikowana jako państwo otrzymujące pomoc. Chcielibyśmy sukcesywnie zwiększać liczbę projektów" - oświadczył premier Kishida, w którego ocenie, aby jak najszybciej zakończyć rosyjską agresję na Ukrainę ważne jest, aby kraje podobnie myślące, w tym Polska, pozostały zjednoczone oraz kontynuowały nakładanie surowych sankcji na Rosję i udzielały wsparcia Ukrainie.

Nawiązując do swej wtorkowej wizyty w Kijowie, gdzie zadeklarował solidarność Japonii i G7 z Ukrainą, Kishida powiedział, że Japonia "jako tegoroczny przewodniczący G7 będzie dalej współpracować z Polską i całą społecznością międzynarodową i wykazywać się przywództwem, by wspierać Ukrainę".

Premier Kishida zaznaczył, że obecnie w Polsce działa ponad 350 japońskich firm, głównie z branży produkcyjnej i podkreślał, że Japonia chciałaby dalej zacieśniać współpracę w nowych dziedzinach. Wskazał tu na wysokotemperaturowe reaktory chłodzone gazem, czyste technologie węglowe oraz wodorowe.

Fumio Kishida zapowiedział, że Japonia będzie pogłębiać współpracę z Grupą Wyszehradzką, Inicjatywą Trójmorza oraz Dziewiątką Bukareszteńską. "Chciałbym, aby moja wizyta w Polsce była okazją do dalszego rozwoju stosunków między Japonią a Polską" - dodał premier japońskiego rządu.

