Wiosna na Warmii i Mazurach w towarzystwie zimy. Kto wygra pojedynek?

Choć za oknem pada deszcz, do Polski szerokim strumieniem niedługo napłynie ciepłe powietrze, dzięki któremu temperatura wzrośnie niemal do 15 st. C.

Na szczęście z biegiem godzin, mimo że na niebie wciąż będzie zalegać więcej chmur, możemy również liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry na Warmii i Mazurach w samo południe wskażą ok. 7 st. C.

Na szczęście czwartkowy poranek będzie zapowiedzią wyjątkowo ciepłego dnia i z każdą godziną będzie robiło się coraz cieplej. Termometry w samo południe wskażą maksymalnie od 10 st. C. Piątek będzie kolejnym ciepłym, lecz pochmurnym dniem. Temperatura będzie wahać się w okolicach 11-15 stopni.

W sobotę niestety możemy spodziewać się opadów, może nawet zagrzmieć. Zaskoczy nas porywisty wiatr. Podobnie będzie w niedzielę. Będzie też chłodno. W Olsztynie 8 st. C.

Jeszcze większe zmiany w pogodzie czekają nas na początku przyszłego tygodnia. Wówczas temperatura może spaść poniżej 5 stopni, a w nocy i nad ranem będzie ujemna. Deszcz przejdzie w śnieg, miejscami zabielając krajobrazy.

Jeśli sprawdzi się najmniej korzystna prognoza, musimy się spodziewać nawet do 5 centymetrów śniegu. A może zima przejdzie bokiem?