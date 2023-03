Espadryle damskie – podstawa wielu wiosennych stylizacji

Czym są espadryle damskie

Espadryle to obuwie, które prawdopodobnie pochodzi z Hiszpanii. Pierwotnie stanowiło część stylizacji idealnej do wieczornego spotkania z przyjaciółmi na plaży. Espadryle szybko podbiły serca kobiet i stały się popularne na całym świecie. Potwierdzeniem tej popularności z pewnością jest fakt, że już od wielu lat w sezonie wiosenno-letnim espadryle znikają z półek sklepów jak świeże bułeczki. Dlaczego tak jest?

Espadryle damskie to rodzaj obuwia, który doskonale sprawdza się w okresie wiosny i lata. Wszystko dlatego, że wykonuje się je z lekkich materiałów, takich jak skóra ekologiczna lub tkaniny. Znakiem charakterystycznym espadryli jest specyficzna podeszwa, która otulona jest plecionym sznurkiem. Espadryle najczęściej występują w formie zakrytej, jednak na rynku znaleźć można także nieco bardziej odkryte modele. Mogą posiadać zarówno płaską podeszwę, jak i stabilny koturn.

Do czego założyć espadryle wiosną

Kobiety, które zastanawiają się, do jakich stylizacji będą pasować espadryle, powinny wiedzieć, że jest to bardzo wygodne i uniwersalne obuwie. Można nosić je zarówno na co dzień, jak i na większe okazje, a nawet do pracy. Wystarczy dopasować do nich odpowiednie elementy garderoby.

Wiosenna stylizacja z espadrylami i sukienką

Jeśli chodzi o espadryle, to chyba najlepszym rozwiązaniem jest zestawienie ich z kobiecą, zwiewną sukienką. Ten duet sprawdzi się świetnie zwłaszcza w cieplejsze, wiosenne dni, kiedy słońce przyjemnie przygrzewa, a temperatura powietrza wzrasta. Espadryle szczególnie dobrze wyglądają w połączeniu z motywami morskimi i marynarskimi, naturalnymi materiałami, a także koronkowymi zdobieniami.

Espadryle w formie sandałów na koturnie wiosną można włożyć nie tylko na co dzień, ale także na spotkanie towarzyskie, a nawet randkę. Jedno jest pewne – sukienka i espadryle to połączenie, które doskonale wygląda na każdej kobiecie, dodając jej pewności siebie i elegancji. Warto wspomnieć również o ponadprzeciętnej wygodzie - w espadrylach komfortowo można spędzić cały dzień i wciąż czuć się niesamowicie wygodnie!

Espadryle i koszula Polo Ralph Lauren od Answear – stylizacja idealna do pracy

Pomimo tego że espadryle są dość nieformalnym elementem garderoby, to jednak świetnie sprawdzają się w stylizacjach do pracy – oczywiście, chodzi o miejsca, w których nie obowiązuje rygorystyczny dress code. Świetnie wyglądają z klasyczną koszulą, którą można znaleźć w kolekcji Polo Ralph Lauren od Answear. W stylizacji tej doskonale będzie prezentować się również klasyczna marynarka, a nawet dopasowany do ciała golf. Nie można zapominać o kobiecych, subtelnych dodatkach, które staną się kropką nad i tego zestawienia. Delikatna biżuteria, niewielka torebka, okulary z grubą oprawką – to wszystko sprawia, że stylizacja z espadrylami nabiera charakteru.

Espadryle w stylizacji miejskiej

Wiosna to czas, który momentami potrafi zaskoczyć naprawdę kapryśną aurą. Dlatego kobiety, które chcą być przygotowane na każdą pogodę, powinny mieć pod ręką miejską stylizację na cebulkę. Oczywiście, główną rolę będą odkrywać w niej zakryte espadryle. To bardzo wygodne obuwie, w którym można ruszyć na podbój miasta! W duecie z nim doskonale będą wyglądać jeansy boyfriend, które są obecnie bardzo na czasie. Całość stylizacji wystarczy uzupełnić o klasyczny, biały t-shirt. W roli okrycia wierzchniego w tym zestawieniu może występować zarówno klasyczny płaszcz trencz, jak i puchowy bezrękawnik. Aby podkreślić nonszalancję i swobodę tego zestawu, na głowę można włożyć szeroką, bawełnianą czapkę, a na ramiona narzucić niewielki plecak.

Espadryle – czego unikać

Pomimo tego że espadryle uznawane są za bardzo uniwersalny model obuwia, są jednak stylizacje, w których zdecydowanie nie powinny występować.

Espadryli nie powinno się zakładać do stylizacji przeznaczonych na uroczyste wyjścia. Kobiety, które chcą włożyć na siebie oficjalne spodnie na kant bądź też damski garnitur, powinny zrezygnować z espadryli na rzecz klasycznych czółenek bądź też botków. Wszystko dlatego, że nieformalny wygląd espadryli kłóci się z tego typu strojami. Takie połączenie mogłoby wyglądać nietaktownie i śmiesznie.

Do espadryli nie powinno się także zakładać rajstop lub skarpet. Z reguły nosi się je na gołe nogi. W celu zapewnienia sobie maksymalnego komfortu, na stopy można włożyć niskie skarpetki, które po włożeniu buta będą całkowicie niewidoczne.

Espadryle to buty, które śmiało można uznać za kwintesencję wiosennego luzu, swobody i radości. Nie da się w nich czuć źle – leżą na stopie jak druga skóra i zapewniają komfort na najwyższym poziomie.

Źródło informacji: Answear