Papież Franciszek poświęci dzwon odlany w Przemyślu

Dzwon nazwany Głosem Nienarodzonych stanie w środę, 22 marca, na Placu św. Piotra w Watykanie. Podczas przedpołudniowej audiencji generalnej poświęci go i jako pierwszy uderzy w niego papież Franciszek. Później dzwon zostanie przetransportowany do Afryki.

To już czwarty dzwon, który powstał z inicjatywy Fundacji "Życiu Tak" im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jego bicie ma poruszać sumienia zwolenników aborcji. „Wierzymy, że symbol ten będzie niósł dalej przesłanie, że każde życie jest święte i nienaruszalne” – powiedział PAP Bogdan Romaniuk, wiceprezes fundacji.

Pierwszy odlew dzwonu był wykonany dla Polski, powstał w 2020 roku, drugi i trzeci dla Ukrainy oraz Ekwadoru, teraz jest dla Afryki. Każdy dzwon waży tonę i powstaje w słynnej pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Na zewnętrznej ścianie u dołu jest ozdobiony ornamentem w kształcie łańcuchów kodów genetycznych ojca i matki. Między nimi jest umieszczona nazwa dzwonu, odlew USG dziecka poczętego i między innymi słowa piątego przykazania: "Nie zabijaj".

Na odlewie dla Afryki jest też symbol pierścieni biskupich Zambii i Polski połączonych obrączką oraz napis „Znak duchowej więzi między Kościołem Rzymskokatolickim w Zambii i w Polsce. Warszawa, 17 maja 1970 r.”

Po środowych uroczystościach w Watykanie, dzwon wróci do Polski. Dopiero później zostanie przetransportowany do Afryki. Trafi do katedry Dzieciątka Jezus w Lusace i będzie podróżował po Zambii.

Fundacja "Życiu Tak" im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powstała w 2019 roku i ma na celu "ochronę życia i jego godności od poczęcia do naturalnej śmierci". Sztandarowym projektem fundacji jest dzwon Głos Nienarodzonych. Na czele fundacji stoi lekarz ginekolog prof. Bogdan Chazan. (PAP)

Agnieszka Lipska

