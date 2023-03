Najmłodsi mieszkańcy Olsztyna przywitali wiosnę z Mikołajem Kopernikiem

Olsztyn szczyci się najbardziej unikalną pamiątką po Mikołaju Koperniku. To znajdująca się w krużganku zamku tablica astronomiczna - jedyne na świecie zachowane do dziś narzędzie własnoręcznie wykonane przez wielkiego uczonego. Swego rodzaju połączenie zegara i kalendarza słonecznego służyło Kopernikowi do wyznaczania momentu równonocy wiosennej.

I właśnie w Zamku Kapituły Warmińskiej kolejny raz odbyło się wydarzenie, które było symbolicznym powitaniem wiosny.

— Cieszę się, że najmłodsi tak licznie przybyli na to wydarzenie - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. — To doskonała okazja do zabawy, ale jednocześnie do nauki.

Atrakcje związane z dniem równonocy wiosennej skierowane były przede wszystkim do przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. Dzieci mogły m.in. spotkać Mikołaja Kopernika, przymierzyć zbroję, obejrzeć pokaz walk rycerskich. Nie zabrakło też symbolicznego przeganiania zimy.

Astronomiczna wiosna rozpoczęła się w poniedziałek (20 marca) o 22:24.