Poszukiwany listem gończym przestępca został zatrzymany w Dywitach

Olsztyńscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej osobowego peugeota. Za kierownicą auta siedział poszukiwany 30-latek listem gończym, który wybrał się w podróż autem, mimo orzeczonego zakazu sądowego. Mężczyzna, który próbował ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości trafi do zakładu karnego. 30-latek nie uniknie on również odpowiedzialności za popełnione przestępstwo drogowe.