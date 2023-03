Nadciśnienie u seniora — wiele zależy od bliskich - I Warmińsko-Mazurska Konferencja Nadciśnienia Tętniczego

— Wizyta w gabinecie lekarskim może odbywać się raz na pół roku i trwać kilkanaście minut. Ale to młodsze pokolenie jest z seniorem na co dzień. I to od ich zaangażowania w opiekę nad naszymi rodzicami i dziadkami wiele zależy. Tym bardziej, że w przypadku seniorów musimy pamiętać, że nadciśnieniu często towarzyszą także inne choroby przewlekłe. Pamiętajmy też, że wciąż musimy spłacić dług zdrowotny po pandemii, w czasie której wielu pacjentów zaprzestało wizyt w gabinetach lekarskich i zwyczajnie zaniedbało swoje zdrowie. Bądźmy z naszymi seniorami, zapewnijmy im życzliwą, partnerską i profesjonalną opiekę. Dbajmy o nich — tak, by mogli jak najdłużej cieszyć się życiem na zasłużonej emeryturze i jak najdłużej być z nami. [WIDEO PONIŻEJ]