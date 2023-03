Chodnik przed Wysoką Bramą po oddaniu inwestycji tramwajowej będzie bardzo wąski

Im bliżej do oddania inwestycji tramwajowej, tym więcej wychodzi "smaczków" z nią związanych. Jednym z nich jest chodnik przed Wysoką Bramą, który na zaplanowanej zwężce pomieści co najwyżej dwóch przechodniów.

Kontrowersje związane z największą inwestycją gminy Olsztyn ostatnich lat nie ustają. W momencie, kiedy za nieco ponad pół roku budowa drugiej nitki tramwajowej ma zostać ukończona okazuje się, że chodnik przy C.H "Jakub" przed samą Wysoką Brama będzie bardzo wąski. Wychwycił to radny Mirosław Arczak.

— Na "tramwajowym" placu budowy pod Wysoką Bramą można już wypatrzyć nadciągające problemy dla przyszłych użytkowników — zauważa radny — Układ krawężników i płyt na rogu budynku pokazuje jak MAŁO miejsca przewidziano dla pieszych. Dodatkowo mamy tu całkowity brak widoku za załom budynku, co przy intensywnym ruchu pieszych na pewno będzie sprawiało kłopoty. Wyobraźmy sobie rodziców z wózkiem, osoby z niepełnosprawnościami, turystów z walizkami na kółkach, psy na smyczy, a nawet pary idące za rękę. Według mnie to nie są nadmierne obawy/oczekiwania, skoro to jeden z najważniejszych i najliczniej użytkowanych chodników w mieście! W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przecież Starówka, a wszyscy na pewno nie przyjadą tu tramwajem czy autobusem (o rowerowej słabiźnie jaka tu powstanie napiszę osobno innym razem) — pisze radny Mirosław Arczak na facebooku.

Nasz fotoreporter pojechał na miejsce, żeby sprawdzić jak wygląda jeszcze nie do końca zbudowany chodnik. Faktycznie, miejsce wygląda nieciekawie, a będzie jeszcze gorzej. Dlaczego? Otóż w tym miejscu jest planowana jeszcze długa barierka oddzielająca pieszych od jezdni i torowiska. Samo w sobie rozwiązanie ma założenie jak najbardziej słuszne, jednak zabierze część i tak już wąskiego chodnika.

— To przewężenie zaplanowano i "przyklepano" już kilka lat temu. Teraz można je zobaczyć na własne oczy i szykować się na niewygody w korzystaniu z tak zaprojektowanej przestrzeni — zauważa radny Mirosław Arczak.

Karol Grosz