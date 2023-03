Dodatkowe rozmowy o Zatorzance. Spotkanie odbędzie się oczywiście na Zatorzu w Olsztynie

Zamknięcie olsztyńskiej hali targowej Zatorzanka od miesięcy wzbudza emocje wśród części mieszkańców miasta. Trwają właśnie konsultacje, których celem jest opracowanie koncepcji, co miasto powinno z nią zrobić.

Do 31 marca ratusz zaplanował konsultacje społeczne. Zbiera uwagi i pomysły na temat przyszłości Zatorzanki. Zaplanował też jedno spotkanie 30 marca, które poprowadzi urbanista Łukasz Pancewicz. Radny Mirosław Arczak uważa, że takich rozmów potrzeba więcej. Dlatego organizuje kolejne, które odbędzie się 21 marca o godz. 17 w siedzibie Rady Osiedla Zatorze przy ul. Jagiellońskiej 12.

— Sprzedać, zburzyć, zaorać potrafi każdy! Starajmy się myśleć i planować szeroko. Przyszłość Zatorzanki to nie tylko handel w tradycyjnych godzinach i znanymi już towarami, ale także kultura, rozrywka, spotkania sąsiedzkie, aktywność seniorów, usługi nieobecne lub niszowe na szeroko pojętym Zatorzu — twierdzi Mirosław Arczak. — Takie właśnie padają propozycje. Również są pomysły, aby rozbudować halę. Jednak nie wszerz, ale w górę. To ostatni moment na rozmowy. Jeśli będą konkretne propozycje, będzie można walczyć o unijne dotacje na rozwój Zatorzanki. Dzięki temu dodatkowemu spotkaniu pomysły, uwagi i postulaty będą mogły wybrzmieć wcześniej. Będzie też czas na przygotowanie się do oficjalnego spotkania z udziałem urzędników.

Zatorzanka powstała pod koniec lat 90. XX wieku. Była to hala o powierzchni użytkowej 2550 mkw.

ar