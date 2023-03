Niemcy zapewniają: jeżeli Putin wjedzie na teren RFN, to zostanie aresztowany

Minister sprawiedliwości Niemiec Marco Buschmann w rozmowie z mediami zapytany, czy Putin musi spodziewać się aresztowania podczas podróży zagranicznych i jak zachowałyby się władze RFN, odpowiedział, że gdyby rosyjski dyktator wjechał na teren Niemiec, byłby natychmiast aresztowany.

Piątkowa decyzja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTK) o wydaniu nakazu aresztowania wobec Władimira Putina sprawia, że Niemcy byłyby zobowiązane do aresztowania rosyjskiego dyktatora, gdyby wjechał na terytorium RFN i przekazania go do MTK - powiedział Buschmann w sobotę w rozmowie z portalem dziennika "Bild".

"Bild" podaje również, że przebywający z wizytą w Japonii kanclerz Olaf Scholz z zadowoleniem przyjął decyzję MTK. "Nikt nie stoi ponad prawem" - powiedział Scholz.

MTK wydał w piątek nakaz aresztowania Putina na wniosek prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, iż rosyjski przywódca jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne, polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.(PAP)

