"Łowca nastolatek" trafił do aresztu

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie Anetta Potrykus potwierdziła PAP, że funkcjonariusze w czwartek około południa zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia w rejonie ulicy Kusocińskiego, gdzie mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

"Zatrzymanie odbyło się na podstawie sądowego nakazu zatrzymania i doprowadzenia do najbliższej jednostki penitencjarnej" - dodała Potrykus.

Według nieoficjalnych informacji, zatrzymany to 46-letni Krystian W., ps. Krystek który we wtorek, 7 marca, został prawomocnie skazany na 2,5 roku bezwzględnego więzienia za tzw. elektroniczną korupcję seksualną małoletniego. Media określały go też, jako "łowca nastolatek". Mężczyznę zatrzymano przed MOPS-em, z którego usług korzystał w ostatnim czasie.

We wtorek, 7 marca, Sąd Okręgowy w Gdańsku podtrzymał wcześniejszy 2,5-letni wyrok więzienia dla Krystiana W. Sprawa ma związek z samobójczą śmiercią 14-letniej Anaid w marcu 2015 roku.

Sąd Okręgowy w Gdańsku jednocześnie zmienił wcześniejszy werdykt Sądu Rejonowego w Wejherowie wobec Krystiana W. orzekając środek karny zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów oraz wszelkich działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, na zawsze.

46-letni "Krystek" nie był obecny na ogłoszeniu wyroku, choć do czwartku przebywał na wolności, bo w listopadzie 2021 r. zakończył odsiadywanie wyroku za gwałt na 17-latce, a sąd nie przedłużył mu tymczasowego aresztowania do innego procesu sądowego.

W październiku 2021 r. Sąd Rejonowy w Wejherowie skazał za kontakty z dwoma dziewczynkami za pomocą Messengera w celach pedofilskich "Krystka" na 2,5 roku więzienia oraz 3-letni zakaz zbliżania się do jednej z pokrzywdzonych dziewczynek na mniej niż 100 metrów oraz zakazał kontaktowania się z nią w jakikolwiek sposób.

W 2015 r. mężczyzna za pomocą Facebooka i Messengera kontaktował się z dwoma nastolatkami i poprzez manipulację obiecując pracę, fundując obiady lub kolacje i przejażdżki samochodem; chciał dziewczynki wykorzystać seksualnie. Prokuratura na potrzeby śledztwa ściągała zabezpieczone rozmowy od serwisu społecznościowego Facebook.

Proces miał związek z samobójczą śmiercią 14-letniej Anaid, która marcu 2015 r., dzień po spotkaniu z mężczyzną, rzuciła się pod pociąg na gdańskiej Oruni. To, że dziewczynka spotykała się z 37-letnim wówczas "Krystkiem" odkryła jej matka. Dopiero później ruszyło prokuratorskie śledztwo.

Samobójstwo Anaid doprowadziło do głównego procesu, w którym "łowca nastolatek" odpowiada za wykorzystanie seksualne ponad 30 młodych dziewcząt. Krystian W. poznawał nastolatki dzięki pracy w sopockich klubach Marcina T., współzałożyciela sopockiej Zatoki Sztuki oraz również oskarżonego m.in. o seksualne wykorzystywanie nieletnich.

Ten proces toczy się przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Z uwagi na interes pokrzywdzonych sprawa odbywa się z wyłączeniem jawności.(PAP)