Szef MON: 4,9 tys. zł miesięcznie od pierwszego dnia służby

W Olsztynie szef MON wziął udział w przysiędze wojskowej żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. "Bardzo wam dziękuję za decyzję o przystąpieniu do Wojska Polskiego. Wśród was są żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Większość, 3/4 z nich, już podjęło decyzję, że będą żołnierzami zawodowymi. A więc po tym trwającym 28 dni kursie podstawowym zdecydowali, że zostają na kursie specjalistycznym, będą więc zawodowymi żołnierzami Wojska Polskiego; to bardzo dobry wybór" - powiedział podczas uroczystości Błaszczak.

"Ci, którzy zdecydowali, że jednak nie podejmą zawodowej służby wojskowej, mają umiejętności i wiedzę - są rezerwistami, są przeszkoleni i zorganizowani, wiedzą jak się zachować w sytuacji kryzysowej. To bardzo ważna umiejętność dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny" - dodał minister. Jak podkreślił, przysięgę złożyli również żołnierze WOT.

"Dziś i jutro 3300 żołnierzy z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złoży, bądź złożyło, przysięgę wojskową. To drugi turnus - w pierwszym 2500 żołnierzy przeszło przeszkolenie" - wskazał Błaszczak, zapowiadając kolejne turnusy szkoleń.

Jak zauważył, przez ten rodzaj służby oraz służbę w WOT "cyklicznie będziemy budować siłę Wojska Polskiego". "Organizujemy nowe jednostki wojskowe, często w miejscu tych jednostek, które zostały zlikwidowane do roku 2015. Wyposażamy wojsko w nowoczesny sprzęt" - mówił. Wskazał, że na wyposażenie jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie wszedł niedawno nowoczesny sprzęt, jak koreańskie czołgi K2 oraz samobieżne armatohaubice K9 (w grudniu z Korei dotarły pierwsze maszyny). Dodał, że na wyposażenie tej dywizji wejdą także zamówione w 2019 wyrzutnie rakietowe HIMARS.

"16 Dywizja Zmechanizowana z tygodnia na tydzień jest coraz mocniejsza, coraz silniejsza, siłą żołnierzy i posiadanego sprzętu" - oświadczył szef MON. Przypomniał, że jednostki dywizji rozmieszczone są w pobliżu granicy z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim. "Skoro Putin postanowił odbudować imperium zła, to atakuje swoich sąsiadów. Naszym zadaniem, zadaniem władz Polski jest takie wzmocnienie polskich sił zbrojnych, żeby Putin nie odważył się zaatakować Polski" - dodał.

"My Polacy zdajemy sobie sprawę, jak niebezpieczne jest imperium zła, którym jest imperium rosyjskie - ile krzywd, ile zbrodni popełnili Rosjanie, kiedy okupowali terytorium Polski. (...) Dlatego naszym zadaniem jest budowanie takiej siły Wojska Polskiego, żeby ci, którzy dziś odbudowują imperium zła, nie odważyli się napaść na naszą ojczyznę" - oświadczył Błaszczak.

Przysięgę w Olsztynie złożyło 550 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze tej brygady pełnią służbę w pięciu batalionach lekkiej piechoty - w Olsztynie, Ełku, Braniewie, Morągu i Giżycku.

Wcześniej szef MON otworzył w Olsztynie otworzył I Wojskowe Targi Służby i Pracy, które zorganizowano w kompleksie koszarowym przy ul. Saperskiej. W piątek i sobotę takie targi odbywają się we wszystkich województwach.

Podczas targów można m.in. poznać możliwości rozwoju zawodowego w Siłach Zbrojnych RP, od dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej po służbę zawodową. Według MON są one szansą dla wszystkich, którzy szukają ciekawej pracy, stałego wynagrodzenia (ponad 4,9 tys. zł miesięcznie od pierwszego dnia służby) lub chcą podjąć nowe wyzwania.

Targom towarzyszy wystawa sprzętu wojskowego. W Olsztynie można zobaczyć m.in. armatohaubicę samobieżną Krab, koreańską armatohaubicę K9 Thunder, czołg K2, przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, wyrzutnię rakietową WR-40 Langusta, czołg Leopard 2A5, kołowy transporter opancerzony Rosomak, wielozadaniowy śmigłowiec Black Hawk.

Źródło: PAP