Spotkajmy się w Kortowie! Dzień otwarty UWM.

To już niedługo — 31 marca 2023 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otwiera swoje drzwi maturzystom, ich nauczycielom, rodzinom i przyjaciołom. Znów będzie okazja, by bliżej poznać największą uczelnię publiczną na Warmii i Mazurach.

Wszystko po to, by ułatwić sobie podjęcie decyzji o wyborze studiów. Podczas Dnia Otwartego UWM można nie tylko sprawdzić ofertę edukacyjną, ale też porozmawiać ze studentami, którzy zdradzą, jak z ich studenckiej perspektywy wygląda życie w kampusie uniwersyteckim.

UWM — dlaczego tu warto studiować?

Jednych do wyboru uczelni przekonuje bogata oferta dydaktyczna, ciekawe zajęcia i możliwość realizacji swoich pasji, innych — położony wśród lasów i jezior kampus. Każdy z tych elementów to niezaprzeczalny atut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dlatego tym bardziej warto na własne oczy zobaczyć, co uczelnia ma do zaoferowania. Dzień Otwarty UWM pod hasłem „Spotkajmy się w Kortowie” odbędzie się w tym roku w nowoczesnych wnętrzach Biblioteki Uniwersyteckiej, przy ul. Oczapowskiego 12B, którą tego dnia będzie można odwiedzić od godziny 9 do 13.

Prezentacje wydziałów i kół naukowych

Na parterze Biblioteki swoją ofertę zaprezentują wydziały Na parterze Biblioteki swoją ofertę zaprezentują wydziały Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie . To w tym miejscu maturzyści będą mogli zadać wszystkie nurtujące ich pytania, dotyczące wybranego kierunku studiów, możliwości rozwoju i ciekawostek na temat studiowania zarówno na konkretnym wydziale i kierunku, jak i na samej uczelni.

Obok wydziałów swoje stoisko będzie miało Biuro ds. Studenckich. Warto spotkać się z jego przedstawicielami, ponieważ dysponują oni szczegółową wiedzą na temat zasad rekrutacji.

— Studenci, nauczyciele akademiccy i pozostali pracownicy tworzący społeczność akademicką są sercem naszego Uniwersytetu oraz skarbnicą wiedzy. To właśnie oni będą mogli więc najlepiej opowiedzieć o atmosferze studiowania, możliwościach rozwoju, jak też działalności kół naukowych i organizacjach studenckich — mówi dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM i prorektor ds. studenckich.

Studia to nie tylko nauka

Choć 31 marca najważniejsze wydarzenia odbywać się będą w Bibliotece Uniwersyteckiej, osoby, które odwiedzą Kortowo, będą miały także szansę zajrzeć do innych miejsc.

— Dzień Otwarty to także doskonała okazja do zwiedzenia naszego pięknego kampusu, który co roku przyciąga wiele nowych studentek i studentów — zaznacza prof. Przybyliński.

Prorektor odpowiedzialny za sprawy studenckie, ma także jeszcze jedną dobrą radę dla uczniów szkół średnich stojących przed wyborem dalszej drogi.

— Pamiętajmy, że studia to nie tylko nauka, ale również nowe znajomości, budowanie relacji, szukanie swoich ścieżek, wyzwań i rozwijanie pasji — podkreśla prof. Sławomir Przybyliński.

Na dowód tego na drugim piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej zaprezentują się więc koła naukowe, grupy artystyczne i drużyny sportowe.





Jak najlepiej zdać egzamin dojrzałości?

Podczas Dnia Otwartego UWM odbędą się spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Łomży. Opowiedzą oni o maturze na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki i angielskiego oraz na poziomie rozszerzonym z biologii. Pełny harmonogram spotkań będzie zamieszczony na stronie Wyjątkowo w tym roku, będzie można spotkać się z podczas Dnia Otwartego z firmami, które ściśle współpracują z Uniwersytetem. Umożliwiają one między innymi zrealizowanie części programów studiów w siedzibach swoich firm, gwarantując tym samym zatrudnienie po ukończeniu kierunku, na którym odbywa się nauczanie dualne. To powinno ułatwić młodym ludziom wkroczenie na rynek pracy jeszcze w trakcie nauki.Podczas Dnia Otwartego UWM odbędą się spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Łomży. Opowiedzą oni o maturze na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki i angielskiego oraz na poziomie rozszerzonym z biologii. Pełny harmonogram spotkań będzie zamieszczony na stronie dni.uwm.edu.pl . Na odwiedzających czekają również goście, spotkania, rozmowy, występy artystyczne.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Paulina Mikuła, założycielka kanału „Mówiąc Inaczej”, popularyzatorka wiedzy o języku polskim.

Niezaprzeczalnie będzie to dzień pełen wrażeń, który dodatkowo można zakończyć wizytą na poszczególnych wydziałach lub zwiedzając Olsztyn.

Przy siedzibie Biblioteki przewidziane są bezpłatne parkingi zarówno dla aut osobowych, jak i autokarów.