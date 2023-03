Nadciśnienie tętnicze nie boli! - I Warmińsko-Mazurska Konferencja Nadciśnienia Tętniczego

— Chodzi o to, by lekarze różnych specjalizacji stale poszerzali swoją wiedzę na temat skutecznych metod leczenia tej choroby. A już szczególnie zależało mi na wysokiej frekwencji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej — to oni mają z pacjentem najczęstszy kontakt i to oni mogą w czasie rutynowych pomiarów ciśnienia wychwycić wszelkie nieprawidłowości.