Uczelnia Korczaka uruchamia nowe, alternatywne liceum niepubliczne w Olsztynie

Uczelnia Korczaka jest jedyną pedagogiczną uczelnią wyższą, która nie tylko edukuje nauczycieli, ale również prowadzi własne szkoły podstawowe: Podstawówki Korczaka – Korczakowski Szkoły Marzeń.

— Zdecydowaliśmy, że poszerzymy swój profil również o licea. Cieszę się, że pierwsze z nich powstanie w Olsztynie, gdzie dysponujemy znakomitą kadrą pedagogiczną — mówi prof. Mirosław Grewiński, Rektor Uczelni Korczaka, która została w tym roku uznana za Uczelnię Roku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w plebiscycie Polska Times.

Korczakowska Szkoła Marzeń działa w Olsztynie od 5 lat, prowadząc edukację w duchu alternatywnym i korzystając z idei wychowawczych Janusza Korczaka, wybitnego innowatora pedagogiki. W Olsztynie działa również poradnia psychologiczno-pedagogiczna: Poradnia Korczaka

— Mamy już wieloletnie doświadczenie w edukacji szkolnej, wypracowaliśmy własny model pedagogiki oparty o samorozwój uczniów, dialog i zrozumienie. Wiemy jakie są potrzeby edukacji przyszłości. Wykorzystamy je tworząc liceum. Takie alternatywne liceum jest w naszym mieście potrzebne – wielokrotnie zwracali na to uwagę nasi rodzice — mówi dr Jolanta Nowosielska, Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka w Olsztynie oraz dyrektor Korczakowskiej Szkoły Marzeń.

Zaletą liceum będzie m.in. praktyczne podejście do nauczania, nastawienie na kompetencje przyszłości, nieduże klasy, sposób organizacji zajęć (działanie, eksperymentowanie, badania, warsztaty, dyskusje) oraz nastawienie na samorozwój i motywację wewnętrzną uczniów. Szkoła średnia to czas poszukiwania przez młodych ludzi swoich pasji i odpowiedzi, kim chcą stać się w życiu. Dlatego pierwszy rok edukacji w Liceum Korczaka pozwoli uczniom na lepsze poznanie siebie, swoich mocnych stron i pasji. Później każdy uczeń będzie mógł wybrać swoją ścieżkę edukacji.

— Oferujemy dwa profile: humanistyczno-społeczny i STEM (nauki ścisłe i przyrodnicze, programowanie, matematyka). To wybór podyktowany poszukiwanymi kompetencjami przyszłości. W połączeniu z korczakowskim podejściem do edukacji stworzy on znakomite ramy edukacji. Chcemy przygotowywać młodych ludzi nie tylko do matury, ale także do udanego życia — mówi Janusz Samarow, który obejmie funkcję dyrektora Liceum Korczaka.