Wojsko zaprasza na I Wojskowe Targi Służby i Pracy - największe w Olsztynie

W najbliższy piątek i sobotę w całym kraju odbędą się I Wojskowe Targi Służby i Pracy. Trwają przygotowania do największej imprezy, połączonej z przysięgą wojskową i debatą o rekrutacji do polskiej armii, zaplanowanej w Olsztynie. Chętni do odwiedzenia targów muszą wziąć na teren koszar dowód tożsamości.