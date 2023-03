Olsztyn wchodzi do gry

Sydney, Dubaj, Katowice, Opole, a teraz także Olsztyn! Stolica Warmii i Mazur dołącza do elitarnego grona kilkuset miast na całym świecie, które mają swoje edycję kultowej gry "Monopoly".

Jest bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier. Zarówno w klasycznej odsłonie, jak i w wersji licencyjnej celem rozgrywki jest zdobycie przewagi na planszy i doprowadzenie do bankructwa pozostałych graczy.

Edycje miejskie to jednak zupełnie nowy poziom rozrywki. Zamiast klasycznych pól, gracze licytują lokalne atrakcje i miejsca znane doskonale mieszkańcom. Zindywidualizowana zostaje także szata graficzna gry oraz jej komponenty.

- Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić kolejną edycję gry "Monopoly" poświęconą wyłącznie jednemu miastu - mówi Szymon Guz z firmy Winning Moves, pomysłodawca przeniesienia Olsztyna na planszę Monopoly. - W tej chwili pracujemy nad doborem pól na planszy. To niezwykle trudne zadanie, bo miejsc wartych umieszczenia Olsztyn ma bardzo wiele. Jednocześnie czujemy wielką odpowiedzialność. Musimy zadbać o to, aby gra była atrakcyjna dla przyszłych graczy.

Plansza będzie powstawała w najbliższych tygodniach, a jej ostateczny kształt pozostanie niespodzianką aż do dnia premiery. Jeszcze nie wiadomo, kttóre z pól będzie mieć największą wartość.

- Od dawna myśleliśmy o tym, żeby Olsztyn miał własną wersję Monopoly - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Uznaliśmy, że Rok Kopernika będzie idealnym momentem, aby wejść do gry. I to właśnie pole z motywem kopernikowskim zostanie poddane wyborowi mieszkańców. Propozycje są trzy: ławeczka z Kopernikiem, zamkowa tablica Kopernika, czyli jedyny zachowany do naszych czasów przyrząd wykonany ręką uczonego oraz olsztyński zamek, miejsce w którym mieszkał i urzędował Kopernik. W ciągu dwóch tygodni przekonamy się jak zdecydują mieszkańcy.

Cała plansza zostanie zaprezentowana podczas oficjalnej premiery gry w październiku 2023 roku z okazji 670. urodzin Olsztyna.

Osoby, firmy lub instytucje, które chciałyby stać się częścią "Monopoly" edycja Olsztyn zapraszamy do kontaktu z Szymonem Guzem pod nrem tel. 792 299 622 lub e-mailowo: szymon.guz@winningmoves.pl.

Gra "Monopoly" istnieje na rynku już niemal 90 lat - pierwsza edycja została wydana w 1935 roku. Do tej pory zostało sprzedanych ok. 200 mln egzemplarzy. Gra dorobiła się ponad 200 wersji lokalnych. Liczba najliczniejszej znanej kolekcji gry to ponad 90 edycji, a najdłuższa gra trwała 70 dni.