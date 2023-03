Znamy kolejną gwiazdę olsztyńskiej Kortowiady

Organizatorzy już od kilku tygodni dzielą się informacjami dotyczącymi 62. edycji Kortowiady: zdradzili już motyw przewodni oraz nazwiska kilku artystów, którzy wystąpią na Scenie Głównej juwenaliów. Podczas kosmicznej Kortowiady zagra Oki, Michał Szczygieł, bryska, Gibbs, Pezet, Błażej Król, Kult, Sarius, Julia Rocka, Mrozu, a tym razem do ich grona dołącza zespół Enej.

Olsztyńskich muzyków nie mogło zabraknąć w maju na scenie głównej juwenaliów.

ENEJ to polski zespół rockowo – folkowy, założony w 2002 roku w Olsztynie, przez braci Piotra i Pawła Sołoducha oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa (obecnego managera zespołu). Nazwa zespołu pochodzi od imienia głównego bohatera „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego – Eneja, wesołego kozaka podróżującego po świecie. Grupa to mieszanka różnorodna kulturowo, co ma swe źródło w pochodzeniu członków zespołu – rodzina braci Sołoducha ma korzenie ukraińskie, Mirosław Ortyński urodził się we Lwowie, a pozostali członkowie zespołu to Polacy.

Przypominamy, że olsztyńskie juwenalia 2023 potrwają od 24 do 27 maja. Koncerty na Scenie Głównej będą odbywać się przez 3 dni, od 25 do 27 maja. Każdego dnia wystąpi pięciu artystów.