Premier: rząd przyjął projekt ustawy ws. kredytu 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania

Premier przypomniał programy już wprowadzone przez rząd, jak "Rodzina na swoim", "Mieszkanie plus", czy - jak powiedział - "taki program, który dzisiaj specjalnie przygotowaliśmy i został przyjęty na Radzie Ministrów po to, aby tych mieszkań po prostu były jak najwięcej i aby ludzi było na te mieszkania stać".

Projekt ustawy zakłada, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Zgodnie z projektem kredyt ma być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych.

Przepisy mają wejść w życie 1 lipca.

