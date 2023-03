Micro-Folie - interaktywne muzeum wirtualne w Olszynie

Do 28 kwietnia bieżącego roku potrwają spotkania z Micro-Folie, czyli interaktywnym muzeum wirtualnym, które dostępne będzie dla odwiedzających w Centrum Polsko-Francuskim w Olsztynie. Jakie atrakcje przygotowano?

Micro-Folie to interaktywne wirtualne muzeum, zbiór ponad 2000 dzieł sztuki, zdigitalizowanych w bardzo wysokiej rozdzielczości. Sztuki piękne, architektura, osiągnięcia naukowe, spektakle i występy na żywo.

Projekt Micro-Folie prezentuje dzieła wielu znanych muzeów i instytucji: Centrum Pompidou, Pałac w Wersalu, Cité de la Musique - Filharmonia w Paryżu, Festiwal w Avignon, Instytut Świata Arabskiego, Muzeum Luwr, Muzeum Narodowe Picasso-Paris, Muzeum Orsay, Muzeum Quai Branly-Jacques Chirac, Opera Narodowa w Paryżu, Grand Palais i Universcience.

Francuskie Ministerstwo Kultury powierzyło La Villette misję realizacji projektu Micro-Folie we Francji oraz za granicą poprzez sieć Instytutów Francuskich i Alliances Françaises.

To niespotykana, jedyna w Polsce możliwość poznania i podziwiania najwybitniejszych dzieł sztuki, ale także oryginalna edukacyjna rozrywka dla wszystkich.

Ta wirtualna galeria inspiruje, budzi ciekawość zwiedzających i jest skierowana do wszystkich odbiorców – również tych, którym obcowanie ze sztuką nie jest po drodze.

— Zabierzemy Was na wirtualną wycieczkę po galerii z arcydziełami kultury światowej pochodzących z różnych epok artystów znanych takich jak np. Magritte, Matisse, Picasso, de la Tour, Manet, Monet, Degas, Renoir, Modigliani, Chagall… ale też wiele wiele innych. Po zwiedzaniu czeka na was interaktywna zabawa na tabletach z wybranymi dziełami sztuki. Dodatkowe edukacyjne zadania pozwolą poznać i zapamiętać wybrany obraz czy rzeźbę. To niesamowita okazja odkrywania i podziwiania fascynującego świata sztuki na wyciągnięcie ręki. Mamy nadzieję, że poprzez projekt odczarujemy wspólnie sztukę i pokażemy, że jest dostępna dla każdego i „nie jest taka straszna, jak ją malują — czytamy na profilu społecznościowym Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie.

Wizyty po wirtualnym muzeum adresowane są do wszystkich pod względem językowym (opisy dzieł są w języku francuskim, angielskim, niemieckim i innych językach obcych).

Poza tym, nie stoi jednak na przeszkodzie, jeśli ktoś nie zna języka obcego, w tym przypadku głównym celem jest odkrywanie, poznawanie i zabawa ze sztuką.

Spotkania z Micro-Folie:

- grupy szkolne (młodzieżowe od 14 lat) – poniedziałek, wtorek, czwartek – godz. 10.00-11.30

- grupy szkolne (dziecięce 7-12 lat) – środa, piątek – godz. 10.00-11.30

- osoby dorosłe: wtorek, środa – godz. 17.30-19.00