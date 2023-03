To będzie cyfrowa rewolucja

Program Cyfrowa Europa realizowany przez Unię Europejską w latach 2021-2027, ma za zadanie przybliżyć cyfrowe technologie biznesowi, obywatelom i administracji publicznej. Towarzyszy mu sieć Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych, która zapewni kompleksową obsługę zainteresowanych.

- Jako region mamy ogromny potencjał, by tworzyć innowacje - mówi Michał Żukowski z WAMA EDIH. - Mamy ogromny kapitał ludzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zapewnia potencjał naukowy, musimy sięgać po te zasoby. Biznes i nauka muszą działać razem. Poza tym innowacje potrzebują odpowiedniego miejsca, by móc je tworzyć, a to w naszym mieście mamy.

WaMa Innovation HUB pokryje swoimi usługami obszar Warmii i Mazur oraz Mazowsza. Dzięki temu połączy wyzwania stojące przed Cyfrową Europą oraz specjalizacjami obu województw.

- To na pewno dobra inicjatywa - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Niezwykle cenimy sobie aktywność naszych mieszkańców. Ten kapitał ludzki jest naprawdę bardzo duży i byłoby błędem nie korzystać z niego. Mam pewność, że ten projekt przyczyni się do innowacyjności szeroko rozumianego biznesu.

W Olsztynie powstanie regionalne biuro hubu. Zgodnie z założeniami na wsparcie może liczyć co najmniej 500 podmiotów. Oferta będzie kierowana do mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw oraz do jednostek samorządu terytorialnego.