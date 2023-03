Co dalej z budynkiem po kinie Awangarda w Olsztynie? Od lat stoi pusty

Budynek, w którym do 2011 roku mieściło się kultowe olsztyńskie kino Awangarda, od lat stoi pusty i popada w ruinę. Jest to zaskakujące, zważywszy na bardzo atrakcyjną lokalizację w samym sercu olsztyńskiej starówki. Na pozostałościach witryn okiennych wiszą ogłoszenia informujące o sprzedaży. Czy ktoś się skusi i uratuje kamienicę?

W sumie to dwie kamienice. W jednej od 1911 roku działało kameralne kino „Luisen Theater”. Druga powstała w 1974 roku i została połączona z istniejącą już wcześniej salą kinową.

— Do sali kinowej został dobudowany narożny z późniejszym wejściem do kina i taras nad garażem przy schodach. Pierwotnie wejście do kina było w budynku obok. Teraz tam są namalowane drzwi, co jest pozostałością po dawnym inwestorze, który planował tam otworzyć galerię sztuki oraz odtworzenie tych drzwi — wyjaśnia Bartłomiej Skrago, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

W 1990 roku kino przejęli Konrad Lenkiewicz oraz Danuta Fedorczuk. Konrad Lenkiewicz przez trzydzieści lat prowadził kino, jednak w 2011 roku nagle dostał wypowiedzenie umowy dzierżawy i musiał jak najszybciej opuścić budynek.

To wzbudziło w Olsztynie duże emocje, jednak właściciele budynku nie chcieli rozmawiać na temat przedłużenia umowy czy wykupu. W momencie ogłoszenia informacji, że Awangarda przejdzie do historii, w ciągu jednej nocy na Facebooku zawiązała się grupa pod nazwą „Ocalić Awangardę”. Nic to nie dało i kino przeniosło się do budynku Książnicy Polskiej.

Powodem nagłego wypowiedzenia była sprzedaż budynku. Później piętra budynku były wynajmowane m.in. jako pomieszczenia biurowe, a na dolnej kondygnacji przez krótki czas działała dyskoteka. Klub nie miał tyle szczęścia, co poprzednik – kino Awangarda – i w ciągu kilku miesięcy został zamknięty.

Potem wypowiedzenie umowy dostali wynajmujący pomieszczenia, którzy też w szybkim tempie musieli opuścić budynek. Ponownie na sprzedaż budynek wraz z sąsiadującą kamienicą z XIX wieku wystawiono za 9 mln zł.

Przez 6 kolejnych lat budynek, z którego wchodziło się do Awangardy, stał pusty i niszczał. Mimo atrakcyjnej lokalizacji nie znalazł się chętny na zrobienie kapitalnego remontu i doprowadzenia nieruchomości do stanu używalności.

Pustostan ponownie wystawiono na sprzedaż w kwietniu 2022 roku za 5,8 mln zł. Ogłoszenie wtedy zamieszczone w internecie jest już nieaktualne, lecz w witrynach okiennych znów wiszą informacje o sprzedaży. Niestety nie udało się skontaktować z biurem nieruchomości w sprawie szczegółów transakcji.

Potencjalnego nowego właściciela może czekać wiele niespodzianek w środku, bo układ starej sali kinowej został wpisany do rejestru zabytków.

Lidia Wieczorek