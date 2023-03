Ceny gazu na europejskim rynku spadły poniżej 49 euro za MWh. To siedem razy taniej niż w czerwcu 2022 roku

W poniedziałek ok. godz. 9.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na kwiecień staniał o 7,87 proc., do ok. 48,7 euro za MWh, a w majowych o 8,11 proc., do 48,63 euro za MWh. Gaz w kontraktach czerwcowych zniżkował o 7,83 proc., do 48,89 euro za MWh.