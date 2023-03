Oprawki okularowe wybranych marek aż 60% taniej w salonach KODANO Optyk!

Wiosna za pasem! Odśwież swój wygląd i zadbaj o wzrok w salonach KODANO Optyk. Wybrane oprawki okularowe aż 60% taniej! Zmień swój look na wiosnę z najmodniejszymi oprawkami tego sezonu!

Odmień swój wizerunek na wiosnę!

Nadchodzi wiosna, nowe trendy kolorów to świetny czas, by odświeżyć swój look. Pokaż się w odważniejszych i kolorowych oprawkach swoich nowych okularów. Teraz w salonach KODANO Optyk oprawki okularowe Karl Opti lub Max&Joe można kupić 60% taniej!

Co teraz będzie modne?

Nadchodzący sezon nie może pozwolić sobie na brak klasycznej czerwieni. Intensywne, ogniste kolory idą w parze razem z tymi bardziej przygaszonymi. Lekko wyblakłe odcienie idealnie sprawdzą się w codziennej stylizacji. Mocne barwy będą świetnie współgrać z kolorami przyrody i doskonale pasują do większości typów urody.



Innym trendem są oprawki "oversize" - duże i masywne, często w wyrazistych kolorach. Decydując się na tego typu oprawki warto pamiętać by nie zasłaniały one brwi. Osobom lubiącym wyróżniać się w tłumie, polecamy białe lub jasne oprawki, które podkreślają osobowość i dodają klasy stylizacji.

W salonach KODANO Optyk warto skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić oprawki okularowe Karl Opti lub Max&Joe aż 60% taniej! Jedynym warunkiem skorzystania z promocji jest zakup kompletnych okularów korekcyjnych (oprawa + soczewki okularowe). Możesz też skorzystać z promocji badania wzroku za 5zł bez konieczności zakupu okularów!

Kupując swoje wymarzone okulary warto także zwrócić uwagę na soczewki okularowe. Przy ich wyborze należy pamiętać o odpowiedniej ochronie oczu przed szkodliwym promieniowaniem. Szkła z polaryzacją i filtrami to jeden z najłatwiejszych sposobów na zadbanie o zdrowie naszych oczu.

Salony KODANO Optyk

W salonach KODANO Optyk można zarówno dobrać okulary, jak i zbadać wzrok. Profesjonalne badanie wzroku wykonują wykwalifikowani optometryści oraz refrakcjoniści. Ponadto w każdym salonie pracują doświadczeni doradcy, którzy chętnie pomogą w wyborze odpowiednich okularów, spełniających wszystkie oczekiwania.



• KODANO Optyk, Galeria Aura Centrum Olsztyna

