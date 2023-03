Bolesna wyprawa nad morze

GTK Gdynia – KKS Agapit Olsztyn 96:60 (29:14, 21:13, 17:19, 29:14)

KKS Agapit: Pałasz 8, Wawrzyniak 0, Daliga 0, Giżyńska 18, Mońko 33 – Dyjak, Przeradzka, Maciejczyk, Birkos 1, Szarpak

Podopieczne Tomasza Sztąberskiego tylko w trzeciej kwarcie potrafiły nawiązać wyrównaną walkę ze swoimi boiskowymi rywalkami. Tyle tylko, że wówczas było już praktycznie po meczu. W pierwszej kwarcie zespół GTK wypracował sobie 15-punktową przewagę. W drugiej odsłonie obraz gry nie zmienił się. Zespół z Gdyni konsekwentnie powiększał przewagę w starciu z KKS-em, wskutek czego olsztyńskie zawodniczki do szatni zeszły ze stratą 23 punktów!

Takiej przewagi nie da się w łatwy sposób roztrwonić i gospodynie doskonale tym wiedziały. Pozwoliły sobie nawet na odrobinę słabszej gry, ale olsztyńskie zawodniczki i tak nie zdołały zmniejszyć strat. W czwartej kwarcie GTK ostatecznie udowodnił, że w tym meczu był o co najmniej klasę lepszy niż KKS Agapit, który ostatecznie przegrał w Gdyni 36 punktami!

W sobotę bardzo słabo zagrały szczególnie dwie zawodniczki: Alicja Wawrzyniak i Patrycja Daliga, które nie zdobyły ani jednego punktu. Co prawda imponujące 33 punkty zdobyła Aleksandra Mońko, ale jedna zawodniczka nie jest przecież w stanie wygrać meczu.

Dla olsztyńskiego zespołu była to 10. porażka w tym sezonie. Do końca rundy zasadniczej zostały jeszcze dwie kolejki, ale KKS Agapit rozegra już tylko jedno spotkanie. 26 marca podopieczne Tomasza Sztąberskiego zmierzą się na wyjeździe z AZS-em Uniwersytetem Gdańskim. Obecnie olsztyńskie zawodniczki zajmują czwarte miejsce w ligowej tabeli, ale utrzymać to miejsce będzie bardzo trudno. Jest to o tyle ważne przed fazą play-off, że cztery pierwsze drużyny sezonu zasadniczego rozgrywają więcej spotkań w roli gospodarza w kolejnej fazie rozgrywek I ligi.

Emil Marecki

I LIGA KOBIET

1. Pabianice 40 1597:1327

2. Sokołów* 39 1592:1237

3. Politechnika 38 1642:1442

4. KKS** 36 1720:1681

5. GTK* 34 1517:1270

6. AZS UW 33 1388:1360

7. Płock* 32 1346:1315

8. AZS UG* 30 1323:1422

9. Łomianki 29 1271:1422

10. Wołomin 29 1453:1613

11. ŁKS* 28 1160:1340

12. Bogdanka*27 1116:1376

13. Basket* 25 1193:1513

* mecz mniej ** mecz więcej