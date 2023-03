Iga Świątek rozstaje się z Xiaomi, bo koncern powrócił do Rosji

Tenisistka Iga Świątek nie przedłuży współpracy reklamowej z chińskim producentem elektroniki Xiaomi. — To jest moja decyzja i mojego sztabu – powiedziała podczas konferencji prasowej turnieju WTA w Indian Wells w Stanach Zjednoczonych.

— To jest moja decyzja i mojego sztabu, ale rozstajemy się po udanej współpracy i bez żadnych napięć — powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej turnieju WTA w Indian Wells w Stanach Zjednoczonych.

Według niej "wiadomym jest, dlaczego taka decyzja jest podjęta". — Generalnie współpraca była bardzo udana z polskim oddziałem Xiaomi. Każdy zna mój stosunek do wojny i chciałabym być konsekwentna w tym, jakie decyzje podejmuję. Dlatego kończymy współpracę z końcem marca — wyjaśniła Iga.

(PAP)