POLSKI KLUB NAJLEPSZY W EUROPIE, ALE… NIE W POLSCE!

A czemu do trzech razy sztuka? Bo w tym sezonie Ligi Mistrzów Polacy przegrali z Włochami już dwa razy, w tym 2:3 na wyjeździe i 1:3 u siebie. Akurat ten ostatni mecz widziałem na własne oczy. Dziewięciokrotni mistrzowie naszego kraju (tyle samo tytułów ma tylko Skra Bełchatów) zrobili duży krok naprzód w kierunku półfinału LM, a więc awansu do pierwszej czwórki. Cóż, tytuł mistrza Europy, bądź co bądź, do czegoś zobowiązuje.

Piszę o sukcesie klubu z Kędzierzyna-Koźla, bo świadczy on o potędze naszej Plus Ligi, słusznie uważanej za najlepszą ligę świata, gdy chodzi o siatkówkę męską. Oto bowiem klub z Opolszczyzny, gdy przed dwoma laty zdobywał mistrzostwo Europy, wcale nie był najlepszy w… Polsce! Zajął wtedy drugie miejsce za Jastrzębskim Węglem. W ubiegłym sezonie „ZAKSA” ustrzeliła dublet, ale w tym, będąc o krok od półfinału LM w polskiej Plus Lidze, jest dopiero na czwartym miejscu, a więc poza podium, i to ze stratą aż 7 punktów do lidera Aluron CMC Warty Zawiercie.

Tylko polska siatkówka klubowa raczy fanów Biało-Czerwonych takimi paradoksami: być najlepszym na kontynencie, ale oglądać plecy rywali we własnej ojczyźnie! To najprzyjemniejszy paradoks, jaki można sobie wyobrazić. Oby takich sportowych paradoksów w Polsce było jak najwięcej!

Ryszard Czarnecki