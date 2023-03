Nadciśnienie tętnicze nie boli

A za to jest bardzo niebezpieczne, bo prowadzi do wielu innych schorzeń. Tymczasem na nadciśnienie cierpią coraz młodsi. Kim jest hipertensjolog i co to jest hipertensjologia? Które z chorób układu sercowo-naczyniowego są w Polsce bardzo częstą przyczyną zgonów? Co to jest kardiologia interwencyjna? — Na te i inne pytania o serce i jego choroby, ale także o profilaktyce mówią dr nauk med. Beata Moczulska, hipertensjolog, konsultant wojewódzka w dziedzinie hipertensjologii, oraz prof. Leszek Gromadziński, dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM.