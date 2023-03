Marszałek Witek: Jan Paweł II jest dla Polaków tym, co nas jednoczy i spaja

Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo; komuniści to wiedzieli, dlatego niszczyli go za życia; dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci; Jan Paweł II jest światłem wolności; kto próbuje ten płomień zgasić, spotka się z jasnym i twardym "nie" - podkreśliła marszałek Sejmu Elżbieta Witek w wygłoszonym orędziu.

Marszałek Sejmu w wieczornym orędziu telewizyjnym przypomniała, że w wigilię Bożego Narodzenia w 1981 r. Jan Paweł II na znak jedności z rodakami, którzy doświadczali nieszczęścia stanu wojennego, zapalił świece w oknie Pałacu Apostolskiego. Jak mówiła, ta płonąca świeca była wtedy wyrazem łączności i solidarności z Polską i Polakami oraz nadziei na lepszą przyszłość dla naszej ojczyzny.

"Za Janem Pawłem II do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, który w bożonarodzeniowym orędziu do swoich rodaków powiedział: Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie da się zagasić" - wskazała.

Elżbieta Witek oceniła, że święty Jan Paweł II był dla Polaków takim właśnie światłem wolności. "Jego słowa - nie lękajcie się - pozwoliły, by zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi, naszej ziemi, Polski. Zdjął kajdany kłamstwa, zła i zniewolenia. Odnowił ducha i dał siłę do walki" - stwierdziła.

"My, Polacy jesteśmy odważnym i mądrym narodem. Trwamy w naszej tysiącletniej historii nie z przypadku. To nasza wiara i wartości dały nam siłę, by mimo przeciwieństw losu, złych idei wytrwać we własnym państwie, we własnym narodzie, na własnej ziemi" - powiedziała Elżbieta Witek.

Zdaniem marszałek Sejmu, dzisiejszy świat próbuje podważać nasze fundamenty i wystawia je na próbę, odwraca pojęcia i buduje fałszywych bożków, czerpie ze złych kart historii.

"Jednak bardzo mylą się Ci, którzy uważają, ze damy się zmanipulować. Jan Paweł II jest dla nas, dla Polaków tym, co nas jednoczy i spaja. Jest tym zasadniczym ogniwem - światłem wolności. Kto próbuje ten płomień zgasić, spotka się z jasnym i twardym: nie" - podkreśliła.

Zdaniem Elżbiety Witek, Polacy - niezależnie o tego, w co wierzą i jakie mają poglądy - mają wspólne insygnia tożsamości: orzeł biały, biało-czerwona flaga, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i portret Jana Pawła II. "W najsmutniejszych czasach, to te symbole trzymały nas przy życiu, trzymały nas razem, dawały nadzieję na wolną, niepodległą Polskę" - dodała.

"Dziś na podstawie spreparowanych komunistycznych donosów chce się nam jeden z tych symboli zabrać, wierząc że to nas podzieli. Służba Bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę, KGB próbowało go zabić. Nie udało się wtedy i nie uda się dziś" - powiedziała marszałek Sejmu.

Wskazała, że "jedna z zagranicznych stacji telewizyjnych działających w Polsce opublikowała materiał przypominający najgorsze lata komunistycznej propagandy wymierzonej w podstawy naszego kulturowego dziedzictwa".

"Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie" - oświadczyła Elżbieta Witek., która podkreśliła, że w czwartek Sejm "w geście sprzeciwu przeciwko tym haniebnym próbom niszczenia świętego Jana Pawła II" przyjął specjalną uchwałę. Podziękowała parlamentarzystom, którzy za nią głosowali i - jak oceniła - stanęli w ten sposób "po stronie dobra".

"Nie dajmy się podzielić. Niech żyje Polska i pamięć o wielkim Polaku, bohaterze naszej wolność świętym Janie Pawle II" - dodała Elżbieta Witek.

W poniedziałek TVN24 wyemitowało reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" poświęcony kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

W odpowiedzi na ten reportaż Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Źródło: PAP