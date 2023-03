Finał Ogólnopolskich Zawodów Medycyny Ratunkowej Psów i Kotów w Olsztynie

14 zespołów, czyli 56 uczestników, którym udało się dostać do etapu finałowego, w sobotę spotka się z kolejnymi wyzwaniami. Każda drużyna dostanie 3 przypadki kliniczne, na których rozwiązanie będą mieli po 20 minut. Oceniane będą prawidłowe podejście do pacjenta, praca zespołowa, prawidłowe podanie i podaż leków, przeprowadzanie zabiegów na fantomach - innymi słowy wszystko to, co weterynarz musi mieć opanowane, szczególnie w nagłych wypadkach.

Celem zawodów jest stworzenie studentom weterynarii okazji do zdobycia wiedzy i

przetestowania swoich umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej. Wszak to od nich w przyszłości zależeć będą życia czworonożnych pacjentów w nagłych sytuacjach.

Zdrowie naszych zwierzęcych przyjaciół nie leży jednak tylko w rękach lekarzy weterynarii. Przede wszystkim spoczywa ono na barkach właścicieli. Pamiętajmy o tym i edukujmy się, aby móc zapewnić swoim pupilom jak najlepsze zdrowie oraz jak najdłuższe życie.