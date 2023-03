PiS złożyło projekt uchwały ws. JPII! Gorzkie słowa o TVN

— Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież Polak – św. Jan Paweł II — czytamy w projekcie uchwały.

Wskazano w nim, że „próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 roku”.

W dokumencie przypomniano uchwałę Sejmu ustanawiającą rok 2020 Rokiem Jana Pawła II przyjętą zaledwie cztery lata temu niemal jednogłośnie, ponad politycznymi podziałami:

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski.

— Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali w swoich wystąpieniach światowi przywódcy, także prezydent USA Joe Biden podczas ostatniej wizyty w Polsce — podkreślono w projekcie uchwały.

— Jako posłanki i posłowie wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich obywateli, którzy stanęli w obronie Wielkiego Polaka. Zrobili to zarówno ludzie dalecy od Kościoła, jak i ci, którzy do niego należą i od lat walczą o naprawienie błędów popełnianych po ujawnieniu nadużyć — czytamy dalej.

— Niech nasza postawa będzie świadectwem dla wszystkich, którzy próbują odebrać nam godność i wymazać pamięć. Jan Paweł II był wzorem nie tylko dla społeczeństwa, ale dla całej klasy politycznej, w czasach gdy rodziła się nasza demokracja. Polacy i ich demokratycznie wybrani przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by zniszczono pamięć o Nim za pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się sprzeciwiał — dodano.

Rzecznik PiS: Walczyli z Janem Pawłem II za życia, walczą po śmierci

W rozmowie z PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek uzasadnia złożenie przez jego formację uchwały.

— Jan Paweł II to wielka postać w historii naszego Narodu. Za życia wielokrotnie szykanowany przez komunistyczne służby SB, dzisiaj po raz kolejny staje się obiektem bezprecedensowego ataku stacji telewizyjnej tworzonej przez współpracowników dawnej służby bezpieczeństwa — mówi.

Podkreśla, że „zło nie ma żadnych granic i hamulców”.

— Walczyli z Janem Pawłem II za życia, walczą po śmierci — dodaje.

— Stacja TVN swój propagandowy reportaż przygotowała w oparciu o spreparowane komunistyczne donosy współpracowników SB — wskazuje.

Jak podkreśla, „to nie jest żadna +prawda historyczna+ tylko zwykła propagandowa agitka pod fałszywą tezę komunistycznych służby bezpieczeństwa”.

— To metody dobrze znane z poprzedniego systemu, ale wciąż żywe w ich spadkobiercach. Dla partykularnego politycznego zysku ich patronów z opozycji chcą podzielić, skłócić polskie społeczeństwo — mówi.

— Jan Paweł II to wielka postać w historii naszego Narodu, człowiek który jako pierwszy, także w strukturach Kościoła walczył z ohydną zbrodnia jaką jest pedofilia — podkreśla Rafał Bochenek.

— Polska wolność to dzieło Jana Pawła II. To uosobienie naszych wartości i fundamentów, niezależnie od naszych poglądów czy wiary. Dziś my parlamentarzyści musimy stanąć po stronie prawdy a nie komunistycznego oszustwa. Po stronie wartości. Po stronie bohatera naszej wolności Świętego Jana Pawła II. Po to jest ta uchwała — mówi.

W poniedziałek TVN24 wyemitowało reportaż Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3”, w którym opisane zostały przypadki trzech kapłanów: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki „Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II”.

