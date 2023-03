Mobilny salon fryzjerski – dotacja, jak ją zdobyć?

Twój pomysł na biznes to mobilny salon fryzjerski? Świetnie, bo taki sposób świadczenia usług wybiera coraz więcej fryzjerów, a klienci bardzo chętnie korzystają z „wizyt domowych”. Chcesz zdobyć pieniądze na start całego przedsięwzięcia? Możesz postarać się o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy, która pozwoli Ci wyposażyć Twój mobilny salon i zacząć działać. Urzędy mają w 2023 roku sporą pulę pieniędzy do podziału, dlatego nie czekaj i już dziś dowiedz się co trzeba zrobić, by otrzymać dofinansowanie.

Dla kogo dotacja na mobilny salon fryzjerski?

Pierwszym, koniecznym warunkiem, aby dostać dotację z urzędu pracy jest oczywiście bycie osobą bezrobotną. Jeżeli więc nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, a zamierzasz starać się o pieniądze, jak najszybciej dokonaj rejestracji. Większość urzędów nie wymaga długiego czasu bycia bezrobotnym. Najczęściej, by ubiegać się o dotację, wystarczy nawet jeden dzień.

Jak zarejestrować się w urzędzie? Możesz to zrobić online, korzystając z profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, albo odwiedzając PUP, pod który podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Potrzebne Ci będą dokumenty: dowód osobisty, dyplomy i świadectwa ukończenia szkół lub kursów oraz wszystkie świadectwa pracy, a także ewentualne zaświadczenia o niepełnosprawności, czy przeciwskazaniach do wykonywania określonych prac.

Ogólne warunki, jakie urzędy stawiają osobom starającym się o dotację to:

bycie zarejestrowaną osobą bezrobotną;

nieprowadzenie działalności gospodarczej przez rok przed złożeniem wniosku;

nieposiadanie zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie z tytułu prowadzonej wcześniej działalności;

niekaranie za przestępstwa gospodarcze przez ostatnie dwa lata;

jeśli jesteś od jakiegoś czasu bezrobotny, urząd sprawdzi, czy wywiązywałeś się do tej pory ze swoich zobowiązań, np. czy ze swojej winy nie przerwałeś stażu, czy nie odrzucałeś propozycji pracy, czy szkoleń itp.



Trzeba jednak pamiętać, że każdy urząd sam reguluje dokładne kryteria, jakie należy spełnić. Rzadko, ale zdarza się tak, że wymagany jest czas bycia bezrobotnym, np. przez 30 dni lub nawet więcej. Wszystkie informacje znajdziesz w regulaminie naboru wniosków na stronie swojego urzędu lub bezpośrednio w siedzibie PUP-u. Zacznij więc od poznania kryteriów. „Zorientuj się też jaki jest tryb przyjmowania wniosków. Może być to tryb zamknięty, co oznacza że jest określony termin na złożenie wniosku lub tryb otwarty, w którym można składać wnioski przez cały rok, aż do wyczerpania środków. W tym drugim przypadku, czas gra na Twoją niekorzyść, bo im później, tym mniej pieniędzy w rocznej puli do podziału, więc mniejsza szansa na dotację.

Dofinansowanie z urzędu pracy na założenie mobilnego salonu fryzjerskiego: jaka kwota?

Maksymalna kwota dofinansowania z PUP na działalność gospodarczą to średnia krajowa pomnożona przez 6. W 2023 roku jest to 38 tys. 884 zł. Jednak w każdym urzędzie będzie się ona różnić, może więc być nieco niższa. Dowiedz się jaki jest górny pułap w Twoim urzędzie i pamiętaj, by nie przekroczyć tej kwoty we wniosku, bo zostanie on odrzucony. Musisz zmieścić się w określonej sumie i wyliczyć w niej wszystkie wydatki. Niech Cię to jednak nie zraża! Dofinansowanie jest bezzwrotne, pod warunkiem wywiązywania się z umowy, więc prowadzenia działalności i płacenia składek ZUS przez rok. Warto więc postarać się o taki zastrzyk gotówki i wystartować ze swoim mobilnym salonem fryzjerskim. Wniosek o dotację stworzysz na zasadzie biznesplanu. Powinieneś w nim zawrzeć informacje o swoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, pomyśle na dalszą karierę z określeniem grupy odbiorców i krótką charakterystyką rynku. Możesz też uzasadnić swoją motywację do rozpoczęcia działalności, jaką będzie mobilny salon fryzjerski. Nie bądź skromny i pisz o swoich zaletach, także takich jak komunikatywność i otwartość, które pomogą Ci w zdobyciu i utrzymaniu klientów. Dołącz do wniosku zdobyte certyfikaty i szkolenia, a także zdjęcia swoich prac – to na pewno będzie dobrze widziane. Przedstaw też swój pomysł na reklamę swoich usług, m. in. w sieci i social mediach. Najważniejszą częścią wniosku jest jednak zestawienie wydatków z konkretnymi kwotami i wyszczególnionymi zakupami. W kolejnych akapitach podpowiemy Ci, co zawrzeć w tej części wniosku, by miał on duże szanse na zaakceptowanie.

Co można kupić za dotację z urzędu pracy?

Przygotowując zestawienie wydatków do wniosku, musisz najpierw upewnić się jak definiuje je Twój urząd pracy. Każdy PUP ma swoje wytyczne określające jasno jaki procent puli dotacji można wydać na określony cel, np. reklamę, czy sprzęt. Ważne jest uzasadnienie każdego wydatku, powinieneś więc wyjaśnić jak wykorzystasz dany przedmiot do pracy i dlaczego jest Ci potrzebny. W przypadku mobilnego salonu fryzjerskiego odpada Ci duży wydatek, jakim są meble fryzjerskie, potrzebujesz jednak samochodu. Dowiedz się, czy w kryteriach przyjętych przez Twój urząd mieści się zakup środka transportu. Często urzędy akceptują taki zakup, bo auto jest Ci przecież potrzebny, by dojechać do klienta. Podobnie jest z komputerowym sprzętem, który będzie Ci potrzebny do prowadzenia działalności, czy dbania o reklamę salonu mobilnego. Sprawdź też jaki procent pieniędzy możesz przeznaczyć na sprzęt fryzjerski oraz kosmetyki i akcesoria potrzebne Ci do pracy. Podaj też we wniosku informacje o posiadanym wkładzie własnym, np. w postaci sprzętu, pamiętaj jednak, by nie pokrywał on się z tym zawartym w wydatkach. Sprawdź też w regulaminie, czy i ile wkładu własnego jest wymagane.

Wycena sprzętu i wykaz wydatków do dotacji – specjalnie dla Ciebie

Jeśli znasz już kwotę, o jaką można się ubiegać oraz procentowy podział wydatków, możesz działać. Najlepiej zwrócić się po pomoc do ludzi z branży, a konkretnie handlowców z hurtowni fryzjerskiej. W sieci darmowe wyceny oferuje znany sklep fryzjerski FRYZOMANIA . Fachowcy wiedzą jak przygotować taki plan wydatków, który będzie spełniał wymogi urzędu, a jednocześnie obejmował to, czego Ci potrzeba. W ofercie Fryzomanii mieści się wszystko, co związane z działalnością fryzjerską – od mebli, poprzez sprzęt, kosmetyki, aż po drobne akcesoria i artykuły jednorazowe. Kontaktując się z biurem obsługi klienta powiedz czego oczekujesz, a otrzymasz pełną wycenę i fakturę pro-formę, którą dołączysz do wniosku o dotację. To ogromna pomoc w przygotowaniu wniosku, z której skorzystało już wielu fryzjerów stawiających pierwsze kroki i otwierających własny biznes. Oni osiągnęli już swój sukces, teraz kolej na Ciebie. Dotacja jest znakomitym pierwszym krokiem - skorzystaj z możliwości, jakie przed Tobą otworzy. Wsparcie doświadczonych w tej materii handlowców będzie nieocenione, a Ty zyskasz jednocześnie sprawdzone i wygodne miejsce zakupów do Twojego przyszłego salonu.

Co jeszcze warto wiedzieć o dotacjach na salon fryzjerski?

O tym czy dostaniesz dotację z PUP na salon fryzjerski mogą zadecydować szczegóły. Dlatego bardzo dokładnie sprawdź, czy we wniosku nie ma żadnych błędów i czy wszystkie niezbędne informacje zostały w nim zawarte. Pamiętaj też o tym, by pochwalić się czym tylko możesz, udowadniając tym samym, że jesteś idealną osobą do tego, by prowadzić właśnie ten biznes. Wymień wszelkie doświadczenie zawodowe, współprace, nawiązane kontakty zawodowe, przedstaw referencje. Możesz też przedstawić swoje dokonania realizowane pozazawodowo, w ramach hobby. Oczywiście te związane z fryzjerstwem.

Na koniec jeszcze jedna istotna kwestia – urzędy wymagają tak zwanego zabezpieczenia dotacji, na wypadek gdybyś nie wywiązał się z umowy i porzucił działalność. PUP musi mieć gwarancję, że w takim przypadku będziesz zdolny zwrócić dotację. Zabezpieczeniem może być poręczenie zarobkujących stale osób, blokada konta, czy gwarancja bankowa. Po roku prowadzenia działalności nie jesteś już zobowiązany do jej kontynuowania. Dotacja jest więc bezzwrotna pod warunkiem 12 miesięcy sumiennego odprowadzania składek.