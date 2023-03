UWM na VIII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach

Rektor prof. Jerzy Przyborowski wziął udział w panelu dyskusyjnym "Jak wykorzystać potencjał szkół wyższych do rozwoju regionów?". Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości współpracy władz lokalnych ze szkołami wyższymi, a także pomysłów dotyczących tego, jak zatrzymać retencję absolwentów do innych regionów.

— Program kongresu był bardzo bogaty. Poruszane były różne pilne sprawy, które dotyczą samorządu i funkcjonowania społeczności lokalnej. Miałem przyjemność dyskutowania z rektorami uczelni z Finlandii, Azerbejdżanu, Albanii i Gruzji. Rozmawialiśmy o tym, co daje regionowi obecność wyższych uczelni. Ich rola jest oczywiście różna i zależna od tego, o jakich uczelniach mówimy - publicznych czy niepublicznych — mówi Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski. — Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odgrywa wielką rolę w rozwoju naszego regionu. Obok kształcenia kadr dla przyszłości regionu, również prowadzimy badania naukowe, komercjalizujemy ich wyniki, a więc wprowadzamy różnego rodzaju innowacje.

I dodaje: — Czyli można powiedzieć, że UWM jest takim motorem napędowym - biorąc pod uwagę innowacyjność, przedsiębiorczość itd. To są dwa podstawowe zadania, jakie mamy do spełnienia w obrębie misji Uniwersytetu. Ale jest jeszcze misja związana z wzbogacaniem kultury narodowej, z uwzględnieniem naszego regionu. Można jeszcze mówić o tym, że Uniwersytet - jako platforma związana z ideą universitas - dba także o to, aby kształtować społeczeństwo obywatelskie, stać na straży wartości uniwersalnych.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. "Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu" - przekonują organizatorzy wydarzenia.