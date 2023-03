Nowe przystanki pociągów w woj. warmińsko-mazurskim ułatwią codzienne podróże. Zmiany w rozkładzie jazdy

Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 12 marca do 10 czerwca. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z przewoźnikami opracowały połączenia w taki sposób, aby najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych, a wykonawcom zapewnić warunki do kontynuacji prac.. Zmiana rozkładu pozwala jednocześnie na uruchamianie połączeń pasażerskich, transport towarów oraz prowadzenie największych od lat inwestycji na kolei, które poprawiają komfort, dostępność i bezpieczeństwo podróży koleją.

Lepszy dostęp do kolei z nowych i przebudowanych stacji oraz przystanków



W woj. warmińsko-mazurskim od niedzieli lepszy dostęp do kolei zapewnia także nowe przystanki Nikielkowo i Kolno na linii Olsztyn – Korsze oraz Wietrzychowo na trasie Olsztyn – Działdowo. Pod koniec marca planowane jest również udostępnienie podróżnym przebudowanego peronu nr 4 na stacji Olsztyn Główny.

Ale to nie wszystko, bo zmiany dotyczą całej Polski.

Warszawa: nowe połączenia i krótsze podróże do Lublina

12 marca pociągi pojadą po nowym wiadukcie kolejowym wybudowanym w ramach inwestycji na Warszawie Zachodniej. Obiekt umożliwi bezpośrednie połączenie linii radomskiej z linią obwodową. Zapewnione zostaną sprawne połączenia między Radomiem, Warką i Piasecznem a Modlinem, Legionowem i Wieliszewem.

Na zmodernizowanej trasie Otwock-Lublin Główny zakończył się proces certyfikacji dla urządzeń srk. Pozwoli to na podniesienie prędkości przejazdu pociągów do 160 km/h. Dzięki temu skróci się czas przejazdu między Lublinem a Warszawą o około 20 min.

Pociągi wracają na zmodernizowane trasy

W Wielkopolsce od najbliższej niedzieli, pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę Drzymałowo – Wolsztyn PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły prace, zapewniając dogodne połączenia regionalne. Dojazd z Wolsztyna do Drzymałowa, bez zastępczej komunikacji autobusowej, wyniesie ok. 25 min, a do stolicy regionu – ok. 1,5 h. Podróżni łatwiej wsiądą do pociągów z przebudowanych peronów w Wolsztynie oraz Grodzisku Wielkopolskim.

Od 12 marca wracają również pociągi na linię ze Zbąszynka do Czerwieńska w woj. lubuskim. Wykonane prace zapewniają sprawniejsze i bezpieczniejsze przejazdy pociągów oraz wyższy komfort obsługi pasażerów na przebudowanych peronach w Babimoście i Sulechowie. Kontynuowane będą roboty wykończeniowe m.in. na mostach i wiaduktach oraz przejazdach kolejowo-drogowych. Po zakończeniu wszystkich robót i uzyskaniu wymaganych pozwoleń, pociągi pojadą 120 km/h, co skróci czas podróży.

W stolicy Małopolski mieszkańcy skorzystają z kolejnych pozytywnych efektów inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na krakowskiej linii średnicowej. Podróżni wygodniej wsiądą z kolejnych przebudowanych peronów na stacji Kraków Bieżanów. Oznacza to, że pociągi będą odjeżdżać ze wszystkich krawędzi peronowych na stacji. Pozytywnie wpłynie to na organizację ruchu kolejowego w kierunku Krakowa Głównego i Tarnowa.

Na Lubelszczyźnie od marcowej korekty rozkładu jazdy pasażerowie skorzystają z nowego jednokrawędziowego peronu na stacji Biała Podlaska, od strony budynku dworca. Wyposażony w wiaty, ławki i gabloty informacyjne, ułatwi podróżnym korzystanie z kolei.

Miliardowe inwestycje, a zmiany w kursowaniu pociągów

W związku z przebudową stacji Warszawa Zachodnia wybrane pociągi PKP Intercity pojadą warszawską linią obwodową (linia nr 20), zatrzymując się na stacji Warszawa Młynów. Dzięki postojowi na tej stacji pasażerowie zyskają możliwość wygodnej przesiadki do linii metra M2, co umożliwi im szybki dojazd do centrum miasta, a także na prawobrzeżną część Warszawy. Przewidziany został także postój przy peronie nr 9 Warszawy Zachodniej.



Od 12 marca PLK SA rozpoczynają budowę nowych przystanków z Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Nowe obiekty zwiększa dostęp do kolei i ułatwią codzienne podróże do pracy i szkoły. Na Podkarpaciu rusza budowa nowego przystanku Mielec Południowy. W Małopolsce rozpoczyna się budowa przystanku Dąbrówka Jezioro Mucharskie. W woj. łódzkim PLK zaczynają budowę nowych przystanków Pabianice Północ oraz Zgierz Rudunki. Zakres prac wymaga wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej. Zmiany zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy.