W Nadleśnictwie Maskulińskie trwa wyjątkowy proces. To pozyskiwanie nasion z szyszek

Ruciane Nida to miejsce dobrze znane turystom. Jednak nie wszyscy wiedzą, że na skraju tego miasteczka, w Nadleśnictwie Maskulińskie, znajduje się jeden z najciekawszych w Polsce budynków związanych z leśnictwem. To zbudowana pod koniec XIX w. wyłuszczarnia nasion.

Obecnie wyłuszczarnia jest zmodernizowana i wyposażona w nowoczesne urządzenia, takie jak szafa łuszczarska, odskrzydlacz bębnowy czy separator sprawiające, że uzyskanie nasion z szyszek jest dziś o wiele prostsze niż kilkadziesiąt lat temu. Jednak w zabytkowej wyłuszczarni nasion w Nadleśnictwie Maskulińskie niektóre dawne obiekty, zachowane są w doskonałym stanie i z powodzeniem służą leśnikom do dziś.

Wyłuszczanie nasion to, początek procesu hodowli lasu. Pozyskane w lesie szyszki – między innymi zebrane przez alpinistów - wysusza się w wyłuszczarni, oddziela nasiona i przysposabia się je do produkcji sadzonek w szkółkach leśnych, a także magazynuje w wyłuszczarni w odpowiednich warunkach.

Kierownik wyłuszczarni w Rucianem Nida Sławomir Fura powiedział, że zbiory szyszek w tym roku są mniejsze niż przeciętne.

— Przeciętne w roku zbieramy i łuszczamy 40-50 ton szyszek sosny, świerku i modrzewia. W tym roku ze względu na mniejszy urodzaj wyłuszczymy ok. 20-25 ton szyszek i z tego uzyskamy ok. 300 kg nasion. Co roku na na wysiewy w szkółkach leśnych z magazynu wydajemy ok. 300-400 kg nasion. Mamy też zapasy nasion — powiedział Sławomir Fura.

Jak dodał, zapasy gromadzone są na co najmniej 3 lata. Wynika to z tego, że po pierwsze drzewa nie obradzają co roku obficie, a po drugie leśnicy muszą zabezpieczyć się na ewentualne klęski żywiołowe np. huragany (taki nawiedził Puszczę Piską 4 lipcu 2002 roku), pożary, gradację szkodliwych owadów czy powodzie.

Obfitość szyszek na świerku zależy od warunków środowiskowych oraz przebiegu pogody w okresie kwitnienia i zawiązywania szyszek. Leśnicy z nadleśnictwa Maskulińskie sprzedają nasiona w kraju i zagranicę także do szkółek prywatnych.

Ze 100 kg szyszek sosny pospolitej pozyskuje się 1,5 kg nasion, z których wyrasta ok. 90 tys. sadzonek; można nimi obsadzić 9-11 ha. Ze 100 kg świerka pospolitego otrzymuje się 2,5 kg nasion, z których wyrasta ok. 150 tys. sadzonek; można nimi obsadzić 30-50 ha a ze 100 kg modrzewia europejskiego pozyskuje się 3 kg nasion, z których wyrasta ok. 60 tys. sadzonek; można nimi obsadzić do 40 ha. (PAP)