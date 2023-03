Finał naboru zgłoszeń. Ile zabytków zgłoszono do konkursu Nasz Zabytek na Warmii i Mazurach?

Udział w konkursie „Nasz Zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły i pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. W konkursie można zgłosić zabytek, który wymaga remontu, modernizacji, rewaloryzacji. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie.

— Otrzymaliśmy 2888 zgłoszeń do I Konkursu Nasz Zabytek w województwach: dolnośląskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i podlaskim. Jesteśmy pod wrażeniem, jak licznie mieszkańcy głosowali na zabytki, które chcieliby poddać rewaloryzacji — poinformowali przedstawiciele konkursu.

Oto jak prezentują się wyniki w poszczególnych województwach:



709 zgłoszeń na 65 zabytków od mieszkańców województwa dolnośląskiego,

583 zgłoszenia na 37 zabytków od mieszkańców województwa łódzkiego,

373 zgłoszenia na 39 zabytków od mieszkańców województwa pomorskiego,

1017 zgłoszeń na 21 zabytków od mieszkańców województwa podlaskiego,

206 zgłoszeń na 55 zabytków od mieszkańców województwa warmińsko-mazurskim.

— Rozpoczynamy weryfikację zgłoszonych zabytków pod kątem formalnym. Następnie skontaktujemy się z właścicielami obiektów, spełniających kryteria konkursu, żeby zaprosić ich do współpracy oraz przekazać im do uzupełnienia stosowne dokumenty — informują przedstawiciele

Komisja konkursowa przeanalizuje zgłoszenia mieszkańców, informacje uzyskane od właścicieli zabytków oraz możliwości realizacji projektu i potencjał społeczny po rewaloryzacji zabytku.

Przed nami ekscytujący czas odkrywania ciekawej historii zgłaszanych obiektów, podziwiania pięknych zdjęć i poznawania interesujących pomysłach na nowe funkcje społeczne zabytkowych obiektów.

Po tym etapie komisja konkursowa wybierze po jednym zwycięskim obiekcie w każdym województwie. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec kwietnia 2023 r.

— Cieszymy się, że kolejne społeczności pokazały, że dla wspólnego dobra potrafią się zaangażować i wziąć sprawy we własne ręce. Każde zgłoszenie to dowód, że lokalne zabytki wciąż odgrywają ważną rolę dla mieszkańców, którzy mają potrzebę troski o wspólne dziedzictwo i historię. Wszystkie zgłoszone nieruchomości, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, wkrótce będzie można zobaczyć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most.

Zwycięstwo zabytku i… czas na pomysł



Kolejnym krokiem będzie II Konkurs, w którym mieszkańcy z okolic wybranego zabytku ponownie zabiorą głos. Będą zgłaszać Fundacji pomysły na jego nową funkcję społeczną.

— Podobnie jak w I Konkursie, zależy nam na inicjatywie mieszkańców. W II Konkursie przez trzy tygodnie będziemy zbierać pomysły na to, jak lokalna społeczność chciałaby korzystać z wybranego zabytku po jego rewaloryzacji. Tak jak w I Konkursie, pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz na naszej stronie internetowej — piszą przedstawiciele konkursu.

Zwycięski projekt, po podpisaniu umowy z właścicielem zabytku, uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel obiektu przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

W ubiegłym roku w województwie warmińsko-mazurskim zwyciężyła synagoga w Barczewie.

— Dawna synagoga w Barczewie jest jedynym w województwie warmińsko-mazurskim obiektem ogólnodostępnym, który pozostał niezniszczony w czasie tzw. nocy kryształowej w 1938 roku. Dzisiaj mieści się tu Powiatowa Galeria Sztuki ,,Synagoga”, która działa jedynie w okresie letnim, ponieważ nie ma ogrzewania.

W okresie wakacyjnym i urlopowym dzieje się w tym miejscu bardzo wiele działań kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych, m.in. wernisaże, wystawy, koncerty, sztuki teatralne. Odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady UTW, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, spływy kajakowe — czytamy na konkursowej stronie.



