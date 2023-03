Lidl zabiera głos w sprawie budowy Centrum Dystrybucyjnego w Gietrzwałdzie i wyjaśnia wszystkie spekulacje

Przeciwnicy budowy Centrum Dystrybucyjnego Lidla w Gietrzwałdzie znajdują coraz to nowe argumenty. Większość z nich do tej pory skutecznie obalał wójt Jan Kasprowicz. Teraz do dyskusji włącza się sam inwestor, który w swoim oświadczeniu wyjaśnia wszystkie spekulacje i wątpliwości.