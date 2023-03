Znamy zarys fabuły nowego filmu z serii "Obcy"

Studio 20th Century Studios przekazało, że w najnowszym filmie zobaczymy “perypetie młodych ludzi w odległym świecie, którzy będą musieli skonfrontować się z najbardziej przerażającą formą życia we wszechświecie”.

Za nadchodzący film odpowiedzialny będzie Fede Álvarez ("Nie oddychaj").

Produkcja zadebiutuje na platformie Hulu i nie będzie połączona z poprzednimi filmami z serii, ale za to będzie “bliższa jej korzeniom”. W główną rolę wcieli się Cailee Spaeny, znana m.in. z "Mare z Easttown". Na ekranie pojawią się również David Jonsson (Industry), Archie Renaux (Cień i kość), Isabela Merced (Sweet Girl), Spike Fearn (Batman) oraz Aileen Wu (Away from Home).

