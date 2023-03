Martin Scorsese zafascynowany filmami polskiego reżysera

Brytyjskie czasopismo filmowe "Sight & Sound" od 1952 roku co dekadę pyta uznanych filmowców o subiektywne zestawienia najlepszych filmów. Ostatnio opublikowano ranking ulubionych filmów cenionych przez amerykańskiego reżysera Martina Scorsese. Na jego liście znalazł się polskiego reżysera.

Na liście Scorsese znalazło się polskie arcydzieło Andrzeja Wajdy, czyli "Popiół i diament" z 1958 roku. Okazuje się, że Scorsese od lat fascynuje się produkcjami polskiego reżysera. Nic więc dziwnego, że w zestawieniu amerykańskiego reżysera obok innych wybitnych twórców (Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa, czy Federico Fellini) znalazło się dzieło Wajdy.

W filmie dokumentalnym "Wajda i Ty" Martin Scorsese ciepło wypowiadał się o polskim reżyserze i nurcie polskiej szkole filmowej. Scorsese wyznał także, że wielokrotnie oglądał "Popiół i diament", ponieważ uczęszczał na każdą możliwą projekcję w amerykańskim kinie. Jak przyznał, film budził w nim wiele trudnych emocji oraz poruszała go gra aktorów, w szczególności Zbigniewa Cybulskiego.

Amerykański reżyser zaznaczył, że czerpał wiele inspiracji z pozostałych filmów Wajdy. Szczególnie zachwycały go sposób filmowania i operowania światłem w filmach Polaka. Scorsese podzielił się również ciekawą historią, wedle której, to on pokazał Stevenowi Spielbergowi film Wajdy "Korczak", kiedy ten zaczynał pracować nad "Listą Schindlera".

Pełna lista Top 15 filmów wg Martina Scorsesego:

"2001: Odyseja kosmiczna" (1968), reż. Stanley Kubrick

"Osiem i pół" (1963), reż. Federico Fellini

"Popiół i diament" (1958), reż. Andrzej Wajda

"Obywatel Kane" (1941), reż. Orson Welles

"Dziennik wiejskiego proboszcza" (1951), reż. Robert Bresson

"Piętno śmierci" (1952), reż. Akira Kurosawa

"Lampart" (1963), reż. Luchino Visconti

"Słowo" (1955), reż. Carl Theodor Dreyer

"Paisa" (1946), reż. Roberto Rossellini

"Czerwone trzewiki" (1948), reż. Michael Powell, Emeric Pressburger

"Rzeka" (1951), reż. Jean Renoir

"Salvatore Giuliano" (1962), reż. Francesco Rosi

"Poszukiwacze" (1956), reż. John Ford

"Opowieści księżycowe" (1953), reż. Kenji Mizoguchi

"Zawrót głowy" (1958), reż. Alfred Hitchcock



Źródło: kultura.gazeta.pl