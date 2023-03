Ukraińcy strącili prawie wszystkie rosyjskie drony

Wojskowy nazwał ten rezultat "całkiem niezłym" - podkreśla portal Ukrainska Prawda. Ihnat zaapelował przy tym do obywateli, by nie ignorowali alarmów przeciwlotniczych.

Alarmy ogłoszono wieczorem w niedzielę w niemal połowie regionów Ukrainy, w tym w Kijowie. Odwołano je dopiero nad ranem w poniedziałek.

Władze obwodu dniepropietrowskiego poinformowały ze swej strony, że nad tym regionem strącono cztery drony.

Rosja używa przeciwko Ukrainie wyprodukowanych w Iranie dronów kamikadze Shahed-131 i Shahed-136, które uderzają w cel eksplodując. Według mediów brytyjskich Iran przemycił do Rosji także nowe typy zaawansowanych uzbrojonych dronów. Są to np. aparaty Mohajer-6, o zasięgu około 200 km, przenoszące po dwa pociski pod każdym skrzydłem, czy modele Shahed-191 i 129, które są zaprojektowane do przenoszenia bomb, a po ich zrzuceniu do powrotu do bazy. (PAP)