To wyjątkowy konkurs! Weź udział w turnieju tańca Funny Bunny DANCEfloor w Olsztynie.

W marcu w Olsztynie będzie można wziąć udział w turnieju tańca Funny Bunny DANCEfloor. To impreza wyjątkowa, bo tancerze będą musieli sięgnąć do własnej wyobraźni. Albo zaprosić rodzica na parkiet.

To będzie turniej tańca inny niż wszystkie. W Funny Bunny DANCEfloor wszystkie chwyty będą dozwolone. Będzie można zrealizować swoje pomysły i marzenia — na parkiecie i przed jury.



— Istnieje wiele turniejów, ale my chcemy dać młodym twórcom możliwość pokazania „co im w duszy gra”. Bo żeby wziąć udział w turnieju, trzeba samodzielne przygotować choreografię, muzykę i kostiumy według własnej wizji artystycznej, bez udziału instruktora. Zazwyczaj wszystkie konkursy tego typu opierają się na występach przygotowanych przez pedagoga. Nam chodzi o własną twórczość. A wiemy, że dzieci i młodzież mają głowy pełne pomysłów. I w domu tańczą tak, jak czują — zachęca do udziału Karolina Wolf z Fundacji Tańca i Sztuki Artoffnia. — Każdy, kto weźmie udział w turnieju, będzie miał możliwość konfrontacji swoich umiejętności, wyrażenia emocji i wystąpienia przed szerszą publicznością. Tancerze wystąpią w kilku kategoriach wiekowych. Stawiamy na twórczość własną dzieci, młodzieży i dorosłych. W wyjątkowej kategorii zatańczą rodzice z dziećmi. Będzie to duże, ale jednocześnie ciekawe wyzwanie artystyczne, pobudzające wyobraźnię, kreatywność, jak również wzmacniające wiarę w siebie i swoje umiejętności.

Partnerem wydarzenia jest Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”. W przerwie odbędzie się pokaz najmłodszej, dziecięcej grupy zespołu.

Regionalny Turniej Tańca dla Dzieci i Młodzieży realizowany wiosną odbędzie się po raz pierwszy. Jest on jednak rozszerzeniem realizowanego od kilku lat zimowego, świątecznego Turnieju Tańca Very Merry DanceFloor. Z założenia Regionalny Turniej Tańca jest pierwszą wiosenną edycją, jednak planowana jest cykliczna organizacja turnieju dwa razy do roku – wiosną i zimą.

W turnieju mogą wystartować tancerze z Warmii i Mazur. Mogą to być indywidualni tancerze, osoby, które dopiero zaczynają, ale również szkoły tańca. Konkurencje podzielone będą na trzy kategorie taneczne: art dance, street dance oraz open. Będą również realizowane w kilku kategoriach: solo, duety, formacje oraz kategoria rodzic/e plus dziecko/dzieci. Wśród jury zasiądą tancerze, ale wspomoże ich również jury dziecięce. Nagrody też są do zdobycia — nie tylko puchary dla najlepszych, ale również nagrody rzeczowe. Turniej jest otwarty dla publiczności.

Funny Bunny DANCEfloor odbędzie się 25 marca 2023 roku w Auli Kongresowej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM. Zapisy na stronie artoffnia.pl

ADA ROMANOWSKA