Szef NATO: Putin nie planuje pokoju, lecz kontynuację wojny

Nie ma oznak, aby Putin dążył do pokoju i zmienił swoje plany; w kwestii bezpieczeństwa jesteśmy w krytycznym momencie – oświadczył w Helsinkach sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Priorytetem jest, aby Finlandia i Szwecja weszły do NATO „możliwie szybko”, ale to i tak jest – zaznaczył – „najszybszy proces akcesyjny w historii” Sojuszu.