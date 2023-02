Promocyjne partnerstwo po warmińsku

– Zaczęło się trzy lata temu od książek – „podpowiedników” dotyczących Szlaku Świętej Warmii. Nawiązaliśmy współpracę z dwoma wydawnictwami z Olsztyna: Agencją WIT oraz Butterfly i dzięki nim w ręce turystów trafiły już trzy książki przybliżające historię, zabytki, ludzi i kulturę naszego regionu. Powstała biblioteczka świętowarmińska, która cieszy się dużą popularnością. Publikacje rozchodzą się bardzo szybko, więc wydawnictwa dodrukowują książki, a my przygotowujemy kolejne pozycje: „Trakt Biskupi. Wrota Świętej Warmii”, „Po Świętej Warmii z Mieczysławem Orłowiczem”. Zachęcamy też inne samorządy do takiej formy współpracy przy tworzeniu swoich wydawnictw – mówi Andrzej Abako.

Strzałem w dziesiątkę okazał się inny projekt, który powstał w olsztyńskim starostwie, a dla którego punktem wyjścia była oryginalna recepta naszego wielkiego astronoma, a zarazem znamienitego lekarza. „Sublimat winny Mikołaja Kopernika” produkowany jest w podolsztyńskiej firmie Mazurskie Miody. Jest to nie tylko panaceum na różne dolegliwości, ale przede wszystkim nietuzinkowa pamiątka, która promuje region i postać najsłynniejszego mieszkańca Warmii.

Kopernik doczekał się też swojego oleju. „Oleum Copernicus” to kolejny produkt promocyjny wymyślony w olsztyńskim starostwie. Powstaje z rzepaku odmiany Copernicus wyhodowanego na warmińskiej ziemi, a tłoczony jest w Gospodarstwie Rolnym Macieja Żurka w Kajnach koło Jonkowa.

– Latem obsialiśmy tym rzepakiem pięć hektarów należących do naszej szkoły rolniczej w Smolajnach, więc surowca nam nie powinno zabraknąć. Dodatkowo Bractwo Pasieczników Wędrownych, za którym stoi również pan Maciej, chce pozyskać miód z tego pożytku, więc do kompletu będziemy mieli także „Miód Copernicus” – dodaje starosta.

By dla każdego było coś dobrego, nie zapomniano też o miłośnikach słodkości. Pierwszy pomysł wyszedł od mieszkańców. Pracownicy urzędu ogłosili konkurs na ciasto pod nazwą warmiaczek. Jednym z najważniejszych punktów regulaminu było nawiązanie w przepisie do tradycji regionalnych wypieków. Cukiernicy „Społem” PSS w Olsztynie dostosowali potem zwycięską recepturę do możliwości zakładu produkcyjnego, by warmiaczka można było kupić w sklepie.

Skoro mowa o słodkościach, to warto też wspomnieć i o cukierkach produkowanych przez dobromiejską Jutrzenkę. Tu również we współpracy ze starostwem powstają produkty promujące region. Już dostępne są „Krówki świętowarmijne” oraz „Warnijsko Flaoma we szukelodzie”. Za chwilę pojawią się piernikowe „Koperniki”.

Do postaci Mikołaja Kopernika odwołują się też dwa trunki piwne. W 2021 r. dzięki współpracy Powiatu Olsztyńskiegoz olsztyńskim Browarem Warmia powstało „Rosanke Copernicus” – piwo warzone zgodnie ze średniowieczną formułą. 6 grudnia 2022 roku miał premierę nowy regionalny specjał. To „Copernicus. Porter piernikowy” z korzeniami i miodową nutą, wyprodukowany przez Browar Kormoran.

– Jestem przekonany, że ta forma współpracy, jaką wypracowaliśmy z firmami, zmierza w dobrym kierunku i przynosi zamierzone efekty. My jako samorząd kreujemy pomysły, zarażamy nimi przedsiębiorców, którzy chętnie podejmują wyzwania. Dzięki tej synergii wspieramy lokalny biznes, promujemy region i mamy gadżet, którym z pewnością będzie zainteresowany turysta. Potwierdzeniem tych słów niech będą też nagrody, które otrzymaliśmy: Kryształ PR 2022 i trzecia nagroda w konkursie na pamiątkę regionalną Warmii i Mazur za sublimat. Liczę też na to, że inne firmy dołączą do tego wspólnego działania na rzecz i rozwoju naszej małej ojczyzny. Takie połączenie działań samorządu i biznesu wpływa na globalną rozpoznawalność marki, w tym przypadku Warmii i naszego powiatu. Na tym współdziałaniu skorzysta z pewnością cała lokalna społeczność – dodaje Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Zbliża się sezon remontów dróg



W ostatniej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który wspiera budowę i remonty dróg powiatowych i gminnych, do samorządów województwa warmińsko-mazurskiego trafiło ponad 160 milionów złotych, z których sfinansowane zostaną łącznie 152 zadania.



– W ubiegłorocznym, lipcowym naborze zgłosiliśmy do tego programu pięć propozycji, dofinansowanie dostaliśmy tylko na jedną. To niewiele, zważywszy na to, że mamy największą sieć drogową w województwie – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Ale dobre i to, zwłaszcza że liczymy jeszcze na jeden projekt, który jest na początku listy rezerwowej. Bierzemy się do pracy.

Dofinansowany projekt to „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od miejscowości Słupy do skrzyżowania z ul. ks. Jakuba Jagałły w miejscowości Wadąg”. Chodzi o ponad 4 km drogi. Inwestycja ruszy najprawdopodobniej już w marcu lub w kwietniu, a jej zakończenie zostało zaplanowane na koniec roku. Całkowita wartość zadania oszacowana została na ponad 5 mln zł, z tego 60 proc., bo ponad 3 mln zł pokryje dofinansowanie z funduszu. Z kolei na liście rezerwowej RFRD na wysokiej pozycji znalazła się „Przebudowa drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty wraz z budową chodnika”.

– Teraz czekamy na rozstrzygnięcie kolejnego konkursu w ramach tego programu. W tym roku złożyliśmy aż osiemnaście wniosków na kwotę ok. 4,8 mln złotych – dodaje starosta Andrzej Abako. – Część z tych zadań zostanie wykonana bez względu na wyniki konkursu.

Poza powyższym naborem w tym roku planowane jest również rozpoczęcie inwestycji „Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity – Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. To zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt inwestycji wynosi 2 mln zł, przy czym aż 1,96 mln zł stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład.

W trakcie realizacji, z planowanym zakończeniem robót budowlanych w tym roku, są również zadania „Przebudowa DP1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700” oraz „Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu DP1372N”. Dobrą wiadomością jest to, że dla obydwu zadań wykonawcy zadeklarowali wstępnie wcześniejsze zakończenie inwestycji, w III lub IV kwartale tego roku.