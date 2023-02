Informacje prasowe - Kortowiada Załączniki11:49 (36 minut temu) do mnie Szanowny Panie, przesyłam informację prasową i grafiki dotyczące dzisiejszego ogłoszenia artysty Kortowiady 2023. Z pozdrowieniami, Natalia Nowak Julia Rocka zagra na Scenie Głównej Kortowiady 2023! 62. edycja Kortowiady potrwa od 24 do 27 maja, a wydarzenia związane z tym wyjątkowym świętem studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego będą odbywały się, jak zawsze, w Kortowie. Największym zainteresowaniem cieszą się z całą pewnością koncerty na Scenie Głównej, która w tym roku, podobnie jak w minionym, będzie znajdowała się na Plaży Kortowskiej. Organizatorzy regularnie odsłaniają kolejne karty i ujawniają nazwiska wokalistów, którzy wystąpią podczas Kortowiady 2023. Dziś do line-upu dołącza Julia Rocka!