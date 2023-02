Frontem do… domowników i gości!

Wybór frontów to niełatwe zadanie, ponieważ to one są wizytówką kuchni i mają decydujący wpływ na wizerunek wnętrza. Nie wiesz, na jakie fronty się zdecydować? Podpowiadamy 3 wzory najmodniejsze w tym sezonie!

W aranżacji kuchni obowiązuje różnorodność, która pozwala elastycznie stylizować wnętrza. Pozostając w modnych kanonach nie musimy rezygnować z własnej strefy komfortu, tylko wybrać fronty, dzięki którym urządzimy kuchnię w wymarzonej stylistyce.

Fronty matowe — podążamy za trendami

To dobra wiadomość dla osób, które nie przepadają za błyszczącymi powierzchniami mebli. W tym sezonie zamiast połysku zdecydowanie wybieramy głęboki mat. Jest nie tylko designerski, ale wygląda bardzo efektownie na płaszczyznach prostych frontów bez uchwytów. To wymarzone połączenie dla minimalistów, którzy cenią umiar i prostotę w aranżacji wnętrz.

Modne kuchnie nie błyszczą, ale wyróżniają się odważnymi, intrygującymi ciemnymi barwami, jak czerń, granat czy butelkowa zieleń. Taka kolorystyka jest idealnym tłem dla super matowych powierzchni. W takiej oprawie meble wyglądają nowocześnie, a jednocześnie prestiżowo.

Efektowny wygląd to nie wszystko, dlatego decydując się na meble kuchenne z frontami w ciemnym, matowym wybarwieniu sprawdźmy czy zostały zabezpieczone powłoką chroniącą przed pozostawianiem nieestetycznych odcisków palców. Takie powierzchnie, odporne na zabrudzenia, mają już w swojej ofercie niektórzy producenci mebli; oferuje je na przykład Spółka Meblowa KAM z Milejewa.

Obrzeże zintegrowane z uchwytem — dla indywidualistów

To atrakcyjny kompromis, który połączy minimalistów ceniących proste płaszczyzny frontów bez uchwytów oraz tradycjonalistów, którzy pozostają wierni uchwytom meblowym. W nowej koncepcji frontu firmy KAM, dyskretny czarny uchwyt krawędziowy został zintegrowany z obrzeżem w identycznym kolorze, okalającym front. Uchwyt pozostaje niemal niewidoczny, jest jednak praktyczny i wygodny w użytkowaniu.

Bardzo efektownym zabiegiem jest wyeksponowanie obrzeża, którego barwa jest kontrastowa do dekoru. Na powierzchni zabudowy meblowej, delikatne, geometryczne linie wyznaczone przez obrzeże, tworzą efekt ramki. Pomysł jest designerski, a czarne, grube obrzeże nie tylko wygląda interesująco na tle bryły mebli, ale dodatkowo zabezpiecza krawędzie frontu.

— Cenimy niestandardowe rozwiązania, ponieważ pozwalają podkreślić nasz indywidualny styl i temperament. Nowa koncepcja frontu, w którym mocno zaakcentowaliśmy obrzeże i zintegrowaliśmy je z uchwytem krawędziowym, to również prosty sposób, aby zaaranżować nietuzinkowe wnętrze, bez konieczności sięgania po kosztowne czy krzykliwe efekty — mówi Sylwia Kowalska-Mikutel, projektantka Spółki Meblowej KAM.

Fronty stylizowane — dla miłośników klasyki

Kuchnia zaaranżowana w klasycznym stylu nie musi rozmijać się z trendami. Jej największym atutem jest uniwersalność i ponadczasowy charakter, a to stylistyka, która nie wychodzi z mody. Fronty frezowane są bardziej dekoracyjne od gładkich powierzchni. Dodają zabudowie meblowej klasy i dyskretnej elegancji, nie pozbawiając jednak wnętrza ciepła i przytulności. Wachlarz modnych wzorów jest zróżnicowany — od delikatnych frezów w postaci ramki okalającej front do ozdobnych, pionowych frezowań symetrycznie poprowadzonych na całej jego powierzchni. Bryłę mebli można dodatkowo urozmaicić frontami witrynowymi, które nie tylko idealnie korespondują z frezowaniami, ale dodadzą jej ozdobnego charakteru i stylistycznej lekkości.

A może frontem do salonu?

We współczesnych wnętrzach oglądamy je najczęściej z perspektywy salonu, dlatego fronty mebli kuchennych muszą dobrze się prezentować. Są przecież wizytówką nie tylko kuchni, ale zintegrowanej z nią strefy dziennej. Liczy się dobry styl, atrakcyjne wzornictwo i łatwość utrzymania czystości. — Zabudowa meblowa w otwartej kuchni powinna współgrać z salonem, dlatego szczególnie istotna jest harmonia i spójność koncepcyjna takiej wielofunkcyjnej przestrzeni. Wymaga to większej dbałości o formę mebli i każdy detal, od których zależą estetyka i klarowność wnętrza — mówi Sylwia Kowalska-Mikutel. — Wybrany dekor lub kolorystyka zabudowy kuchennej powinny tworzyć spójną całość razem z wyposażeniem salonu.

W otwartych wnętrzach fronty są nie tylko na pierwszym planie zabudowy kuchennej, ale będą kształtowały architekturę całej strefy dziennej. Najlepiej wybrać takie, które są atrakcyjne wzorniczo i łatwe w utrzymaniu czystości. Ten drugi warunek decyduje o naszym komforcie, ale będzie miał także niebagatelny wpływ na estetykę wnętrza.

— Ogromny potencjał dekoracyjny mają okleiny drewnopodobne, które są również odporne na kuchenną eksploatację i bez trudu usuniemy z nich zanieczyszczenia powstałe podczas przygotowywania posiłków — podpowiada Sylwia Kowalska-Mikutel. — Dekory perfekcyjnie odwzorowują strukturę drewna i oddają jego urok. Mnogość dostępnych wybarwień pozwala wygodnie dopasować wzór do każdego wariantu aranżacyjnego – zarówno nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz, jak i bardziej klasycznych stylizacji.

Dekory drewna będą dobrym rozwiązaniem w wyeksponowanych kuchniach, ponieważ równie doskonale pasują do pokoju dziennego. Wybrany wzór można powtórzyć jako element wykończenia w pozostałej części otwartej strefy. To bardzo wygodny sposób, aby stworzyć spójną stylistycznie przestrzeń.

Podobny potencjał wzorniczy mają kamienie szlachetne, które dobrze prezentują się w kuchni i oglądane z części salonowej. Klasyczne piękno i luksusowy design wprowadzą do wnętrza dekory inspirowane rysunkiem marmuru lub granitu. Dodatkowo są łatwe do położenia nie tylko na powierzchniach poziomych, ale także na frontach i korpusach mebli lub na ścianie nad blatem roboczym. Bardzo atrakcyjnie będzie wyglądała „kamienna” wyspa kuchenna — jedno z najpopularniejszych rozwiązań praktykowanych w otwartych kuchniach. Mnogość barw pozwoli dopasować rysunek kamienia do stylu wnętrzarskiego w całej strefie dziennej.

Harmonijne przejście pomiędzy wystrojem kuchni i salonu można uzyskać również decydując się na jednolite fronty w wybranym kolorze, pamiętając jednak, aby pojawił się on w obu częściach i korespondował z kolorystyką całej strefy.